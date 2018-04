Aquest divendres s'iniciaran els treballs de millora de seguretat viària a l'avinguda Bellissens

Els treballs es realitzen a petició de la Guàrdia Urbana després dels darrers d’accidents de trànsit que s’han produït en aquest punt

Actualitzada 05/04/2018 a les 14:12

L’Ajuntament de Reus, a través de la Brigada Municipal, realitzarà aquest divendres, 6 d’abril, obres de millora de la seguretat viària a la sortida de la carretera T-11 a la rotonda de l’avinguda de Bellissens direcció Reus. Els treballs s’executen a petició de la Guàrdia Urbana, després dels darrers d’accidents de trànsit que s’han produït en aquest punt. Especialment hi han bolcat diversos cotxes sobretot en dies de pluja.Els treballs consisteixen en un tractament especial del paviment asfàltic per dotar-lo de més rugositat i adherència als pneumàtics dels vehicles. També s’instal·larà una bionda —una barrera de seguretat— a la mitgera de l’avinguda per evitar desplaçaments laterals dels vehicles.Segons informa el Servei de Mobilitat i Circulació de la Guàrdia Urbana, els treballs comportaran afectacions al trànsit mentre durin, amb un horari previst entre les 8 del matí i les 3 de la tarda. L’accés a l’avinguda de Bellissens des de la rotonda en sentit Reus quedarà tallat completament a la circulació de vehicles.