Reobre el pàrquing del Baluard després dels treballs de millora de pintura i senyalització

Actualitzada 04/04/2018 a les 15:10

L’aparcament municipal del Baluard reobrirà aquest divendres 6 d’abril en haver finalitzat la reforma integral de pintura i senyalització. Reus Mobilitat i Serveis ha invertit 33.000 euros en aquesta reforma, iniciada el febrer, la qual ha consistit en la neteja integral de l’equipament, la renovació de tota la pintura –inclosa la del paviment– i la revisió de les portes i tots els detalls.El pàrquing Baluard té capacitat per a 100 vehicles i és un dels que registra un dels índexs de rotació més alt de la xarxa municipal. El 2017 hi van aparcar més de 73.000 cotxes, un 1,35% més que l’any anterior.Inagurat el 1992, la darrera remodelació datava de 2004, quan es va ampliar l’accés per a vehicles, s’hi va instal·lar l’ascensor, s’hi va implantar el sistema de senyalització de places lliures i es va renovar la pintura i l’enllumenat.