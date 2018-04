La Coordinadora de Danses només permetrà estar-se fins a cinc anys en un ball

L’entitat ha realitzat un canvi en la seva organització interna per obrir-se a la ciutadania i busca nous Pastorets i Gitanes per aquest Sant Pere

Actualitzada 04/04/2018 a les 11:43

La Coordinadora de Danses Tradicionals de Reus estrenarà, aquestes festes de Sant Pere, nous integrants per als balls de Pastorets i de Gitanes. De fet, l’entitat ha obert un procés d’inscripció per tal de trobar nous membres que, fins al 15 d’abril, es manté obert. En concret, busquen dues balladores i un diable per al Ball de Gitanes i un ballador per al Ball de Pastorets. En tots els casos es tracta de les danses que participen en el seguici gran de la ciutat, fet pel qual és indispensable ser major d’edat.Helena Sardà, presidenta de la Coordinadora de Danses Tradicionals de Reus, explica que aquesta voluntat de trobar nous balladors rau en una «reorganització del règim intern de l’entitat». Aquest estipula que, a partir d’enguany, els balladors podran estar un màxim de cinc anys consecutius en la mateixa dansa. Sardà defensa que aquesta mesura s’ha pres perquè «hi havia molta gent que s’apuntava a la llista d’espera dels balls i s’hi estava molts anys perquè ningú ho deixava». D’aquesta manera, la Coordinadora de Danses Tradicionals vol «obrir-nos a la ciutat per tal que tothom qui vulgui pugui ballar», relata Sardà.Amb aquest nou sistema, quan un ballador que ja és soci de la Coordinadora acumuli cinc anys en una mateixa dansa, es podrà inscriure a la llista d’espera de qualsevol altra. D’aquesta manera, detalla Helena Sardà, «també volem obrir-nos perquè fa falta gent a l’entitat».El diumenge 15 d’abril acaba el termini per inscriure’s a la llista per ocupar les vacants que quedaran als balls de Pastorets i Gitanes que, a hores d’ara, registra una desena de candidats. Helena Sardà explica que l’endemà, dilluns 16 d’abril, s’obriran les llistes d’espera de tots els balls que formen part de la Coordinadora de Danses Tradicionals de Reus per a aquelles persones que no en siguin sòcies.Pel que fa al procés de selecció dels nous balladors de Pastorets i Gitanes, Sardà detalla que no s’ha fet mai un càsting perquè «creiem que tinguis el nivell que tinguis has de poder ballar». Així i tot, en cas que el nombre de candidats sigui molt elevat, la Coordinadora estudiarà «maneres no excloents» per a seleccionar els balladors.Enguany, la Coordinadora de Danses Tradicionals manté la Festa de l’Arbre de maig, recuperada l’any anterior. De moment només té confirmades les dates, el primer cap de setmana de maig, ja que encara hi estan treballant i no tenen confirmats els balls participants.