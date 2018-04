L'Ajuntament de Reus aprova definitivament els pressupostos 2018

El període d'al·legacions tanca sense que se n'hagi presentat cap i les partides estaran disponibles a partir de la publicació al BOPT, en pocs dies

Actualitzada 04/04/2018 a les 12:48

La segona qüestió de confiança per a l'alcalde Pellicer

El govern de Reus ha aprovat definitivament, aquest dimarts 3 d'abril, els pressupostos municipals 2018, que havien rebut inicialment llum verda el passat 6 de març i s'han sotmès en aquest marge a un procés de recepció d'al·legacions que tanca sense que se n'hagi presentat cap ni una. El termini per registrar-les va concloure el passat 29 de març però fins el 30 d'abril s'havia donat marge per comprovar també la tramesa per correu postal. Fonts de l'Ajuntament confirmen al Diari Més que el govern podrà començar a fer ús de les partides a partir de la publicació de l'anunci d'aprovació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), que es preveu que es materialitzi en pocs dies.Els pressupostos 2018 són de 110,2 milions per a l’Ajuntament –319 el consolidat–, en destinaran 3,4 a inversions –pràcticament la meitat que l’exercici anterior– i reservaran els ingressos extraordinaris resultants de la regularització cadastral de l’IBI per part d’Hisenda i de la devolució de l’IBI d’exercicis anteriors de Sirusa –fins a 1,4 milions més– per a Jocs del Mediterrani, Reus Ciutat de la Música 2018, la candidatura Reus Ciutat Europea de l’Esport 2019 i l’estudi del nou contracte de la brossa.Liquidat anticipadament el Pla d’Ajust, l’Ajuntament torna a tenir capacitat per anar a crèdit i ho farà per 3 dels 3,4 milions d’inversions, que abastaran quatre grans àrees: la seguretat, amb la compra de nous vehicles per a la Guàrdia Urbana; els serveis d’atenció a les persones, amb un increment de recursos per a l’adolescència i l’ajuda a domicili; la transformació digital dels tràmits municipals, que ha de consumar-se abans de la tardor; i la posada al dia de la via publica amb la reforma de l’entorn de la plaça de la Sang, accions de microurbanisme i el desenvolupament del Pla de Barris de Sol i Vista i Immaculada. El govern preveu reduir deute, amb aquests pressupostos de «rigor, realisme, contenció i bona gestió», dels 229 milions a tancament del 2017 fins als 213 milions, i mantenir la ràtio per sota del 75% que obligaria a comunicar despeses. La despesa en personal programa també un creixement de 4%, 1,4 milions fins als 33,8.La fi del termini per presentar al·legacions i la publicació de l'aprovació dels pressupostos municipals 2018 al BOPT posarà punt final al procés engegat amb la qüestió de confiança a què l'alcalde, Carles Pellicer, va fer front el passat 5 de febrer i on el batlle va rebre únicament el suport dels grups municipals de PDeCAT, ERC i Ara Reus. Sense que l'oposició muntés una alternativa que permetés impulsar una qüestió de confiança en el termini de 30 dies que contempla la Llei Orgànica de Règim General (LOREG), Pellicer continua al càrrec i disposa ja del pressupost consolidat. Aquesta és, amb tot, la darrera vegada que l'alcalde podrà emprar aquest mecanisme, del quan només se'n pot fer ús dos cops per batlle i mandat, i cap en l'últim any en què aquest s'allargui.