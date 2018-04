Els botiguers de Reus plantegen senyalització per unir el bus interurbà amb el centre

El Tomb de Reus demana línies traçades al terra per captar visitants des de la nova parada de la Riera Miró o l’estació d’autocars

Un primer any millorable

Incorporar senyalització horitzontal que indiqui clarament el camí directe entre la nova parada de bus interurbà instal·lada a la Riera Miró i el nucli antic, i potenciar-la perquè s’integri al circuit de busos que traslladen el gruix dels turistes que fan cap a la Costa Daurada. És el plantejament d’El Tomb de Reus, entitat impulsora de la col·locació d’aquest punt de descàrrega de passatgers que la Generalitat va estrenar l’estiu passat entre el carrer d’Orient i el Camí de l’Aigua Nova, i que demana ara que «se li doni la utilitat que en aquell moment buscàvem».L’aposta, explica la presidenta d’El Tomb, Gemma Molner, «pot passar simplement per traçat línies al terra que dirigeixin els viatgers fins al centre». Si dur fins a la Riera Miró els busos dirigits a visitants i «que sí que s’aturen a La Fira Centre Comercial» no fos possible, afegeix Molner, «es tractaria d’arrencar aquestes línies dibuixades al terra, o bé altres sistemes igual de senzills, des de la mateixa estació d’autobusos». Apropar la parada al nucli antic de Reus va costar «tres anys de reivindicacions i molta feina i, per això, ara volem aprofitar-la». Fonts municipals explicaven ahir al Diari Més que esperen una proposta formal en aquest sentit i que, un cop aquesta estigui damunt la taula, procediran a valorar-la.La parada de bus de la Riera Miró va suposar la incorporació d’un nou monòlit on, fins llavors, els passatgers baixaven seguint únicament les indicacions del conductor. Un any després, aquest enllaç amb Salou està indicat únicament amb un foli de paper enganxat al monòlit on pot llegir-se «Línea Reus-Salou». Gemma Molner explica que «fer que els turistes puguin identificar clarament el camí fins al centre, on passa tot, no és positiu només per als comerciants sinó que ho és també per a la ciutat, que pot mostrar així més fàcilment atractius vinculats, per exemple, al Modernisme». Al moment de posar el nou punt d’aturada de passatgers en marxa, els xòfers l’anunciaven igualment als seus viatgers com «una alternativa més còmoda», tal com concretava en aquell moment el conductor d’un dels vehicles de l’empresa Plana, que ofereix la ruta. La parada es troba recollida al material que l’Agència Reus Promoció va editar per la passada campanya turística del 2017, i es pot ubicar fàcilment al reformulat plànol de la ciutat que es dispensa als punts d’informació al visitant com a Reus-Salou City Center.El balanç del primer any d’activitat de la parada, amb tot, no deixa sensacions massa positives a El Tomb de Reus, des d’on lamenten que «agafa línies regulars majoritàriament emprades per la gent del territori que no hi troba un al·licient perquè ja coneixia la zona» i reclamen que el servei «s’estengui també a les rutes que es destinen a visitants i que fan aturada a la plaça de les Oques a La Fira Centre Comercial i a l’estació de busos de la ciutat». Amb aquest moviment, els botiguers entenen que veurien incrementar-se les arribades de turistes que s’acosten a Reus alhora que passen part de la seva estada també a altres indrets de la Costa Daurada, i que poden aprofitar la visita a la capital del Baix Camp per passejar i realitzar les seves compres.