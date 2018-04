Reus s'estrena com a Ciutat de la Música 2018 amb un espectacle amb 200 participants

L'Ajuntament vol consolidar espais a l'aire lliure per a artistes locals i foranis

Actualitzada 03/04/2018 a les 14:07

Reus donarà el tret de sortida a l'any com a Ciutat de la Música amb un espectacle musical amb 200 participants, des de membres de les escoles de dansa a músics solistes, passant per corals i la banda musical local. Sota el títol Reus és música, que tindrà lloc aquest dissabte 7 d'abril a les nou de la nit al Mercadal, la ciutat arrencarà tot un any farcit d'actes vinculats al món musical. L'Ajuntament de Reus ha desgranat aquest dimarts part d'una programació que encara ha d'acabar de tancar. De fet, té una setantena de projectes sobre la taula, proposades per diversos artistes i col·lectius. De moment, el consistori ha anunciat un nou cicle de concerts en divendres i la continuïtat de festivals que van funcionar l'any passat, en el marc de la Capitalitat Cultural Catalana. En paral·lel, el consistori està en converses amb l'Ajuntament de Barcelona per avaluar com establir espais i racons destinats a artistes locals i foranis. La ciutat es vol seguir projectant amb aquest nou segell cultural que fins ara no existia, tot animant altres municipis a sumar-s'hi i mantenir-ne la continuïtat. Es disposa d'un pressupost de 350.000 euros.