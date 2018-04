Justícia dota de personal el futur Jutjat de Primera Instància número 7 de Reus

El TSJC es dóna per assabentat de la proposta de plantilla de funcionaris per al nou òrgan, que manté programada la posada en marxa el 30 de setembre

L’espai està totalment habilitat

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) s’ha donat per assabentat, a través de la seva Sala de Govern, de la proposta realitzada per l’Administració de Justícia en relació a la plantilla de funcionaris per als nous òrgans judicials que entraran en funcionament a Catalunya el 30 de juny i el 30 de setembre d’aquest 2018. En el segon grup hi ha el futur Jutjat de Primera Instància número 7 de Reus, així com el de Primera Instància número 9 de Mataró i el de Primera Instància número 9 de Terrassa. El tràmit suposa dotar de personal l’òrgan, que forma part del paquet previst al Reial Decret del passat 13 d’octubre.El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar el 26 de desembre, un cop «escoltat el Consell General del Poder Judicial» les dates d’activació de fins a 77 òrgans judicials «previstos a la programació del 2017» entre els 93 d’anunciats inicialment mitjançant Reial Decret. La resta, els que encara no tenen data, quedarien pendents d’un segon anunci i probablement no comencin a oferir servei fins l’any 2019.Dels 77 que ja disposen de calendari, només 7 s’inauguraran més tard que el jutjat de primera instància número 7 de Reus. Es tracta d’altres tres jutjats de primera instància que aniran a Algesires, Jerez de la Frontera i Jaén, un de primera instància i instrucció a Sanlúcar La Mayor i un jutjat social també a Algesires, que estan fixats per al 30 de novembre del 2018. I els jutjats de primera instància número 12 de Gijón i número 9 i 10 de Sabadell, que obriran el 31 de desembre.L’edifici dels Jutjats de Reus a l’avinguda Marià Fortuny mantenia des de feia de mesos habilitat un espai, «pendent del mobiliari, tot l’equipament informàtic i el personal», per acollir el jutjat de primera instància número 7. Ara, el capítol del personal hauria començat a quedar cobert amb aquesta proposta de plantilla que ha formulat Justícia. Les feines per habilitar l’espai, tal com apuntaven al seu moment fonts del Departament de Justícia, «segurament no hauran comportat obres sinó adequacions», «van dur-se a terme progressivament al llarg d’aquest darrer any» i es troben en aquest moment completament «enllestides».Els nous òrgans judicials a què el Ministeri de Justícia ha donat llum verda arriben, tal com figura en l’anunci de creació del passat 13 d’octubre, per «adequar la planta judicial a les necessitats judicials existents». En la seva configuració final, i tal com explicava al moment d’anunciar-los el ministre Rafael Catalá en un comunicat enviat a la premsa, «s’ha tingut en compte les dades recollides a les memòries dels tribunals superiors de justícia, les sol·licituds dels col·legis professionals, dades objectives plantejades pels índexs de litigiositat a cada territori i els suggeriments de les comunitats autònomes».