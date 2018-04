Els Super Wings aterren aquest dissabte a firaReus

El recinte firal acull el primer espectacle oficial d’aquests personatges

Actualitzada 03/04/2018 a les 12:02

Els Super Wings aterraran a firaReus, aquest dissabte 7 d’abril, per estrenar el seu espectacle oficial per primera vegada a tot el territori. L’espectacle arriba de la mà de Creativos Educativos, propietària de la llicència oficial d'aquests personatges tan populars per al públic infantil.Amb Super Wings Meet & Greet, una nova experiència els més petits podran veure tots els personatges sobre l’escenari per primer cop en una funció dissenyada amb una clara voluntat pedagógica. En finalitzar la funció, els assistents es podran fotografiar amb els protagonistes.L’espectacle començarà a les 5 de la tarda i, donat que les butaques no són numerades, les portes per accedir a les instal·lacions de firaReus s’obriran una hora abans. Les entrades per a l’esdeveniment estan disponibles a través de la pàgina web de firaReus i també físicament a la botiga Joguines Somnis, ubicada al passeig comercial El Pallol de Reus. En aquesta ocasió, també es posa a disposició de les famílies un pack especial a través del qual poden adquirir 4 entrades per 52 euros, estalviant-se 8 euros en el preu final. Les entrades individuals estan a la venda per 15 euros. Els menors fins a dos anys inclosos tenen entrada gratuïta.