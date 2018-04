Els barris Sol i Vista i Gaudí de Reus lliuren les llicències per conrear 30 horts urbans

L’Ajuntament reorienta i equipa les parcel·les desplaçades fora de terrenys de Rellsa pel procés de concessió de l’Estadi Municipal

L’Ajuntament de Reus ha atorgat, amb efectes d’aquest mateix 1 d’abril, les llicències d’ús per a una trentena d’horts urbans localitzats a la finca del raval de Sol i Vista i a terrenys del carrer Magda Folch i Solà del barri Gaudí. Els primers, anteriorment ubicats a tocar de l’Estadi Municipal, han estat desplaçats ara uns metres, fora de terrenys de l’empresa municipal Reus Esport i Lleure (Rellsa), en el marc del procés que el govern manté en marxa vinculat a la concessió del camp de futbol, i en previsió del «futur creixement» de les instal·lacions esportives. La mudança ha servit per reorientar les parcel·les, que han passat de sentit horitzontal a vertical, i per dotar-les d’alguns elements dels quals no disposaven fins ara, com ara casetes on guardar les eines. El concurs per lliurar aquestes 30 llicències va convocar-se en el darrer trimestre del passat 207. Part dels horts que sí que s’estaven treballant en aquell moment continuaran en mans dels qui els conreaven, mentre que els que es trobaven buits han estat assignats de nou a altres veïns.Entre els criteris establerts a les bases per l’accés a les parcel·les tenien especial pes la proximitat entre la zona on la persona sol·licitant estigués empadronada i els horts, i l’assistència a cursos de formació o a xerrades relacionades amb l’horticultura que calia acreditar. En aquest context van delimitar-se dues illes d’habitatges, una per al barri Sol i Vista –formada per Països Catalans, el carrer Vilafortuny, l’avinguda de Riudoms i la variant sud– i una altra per al barri Gaudí –entre l’avinguda de Saragossa, el carrer Francesc Berenguer, l’avinguda del Comerç i la Boca de la Mina–, amb preferència.Pel que fa als horts urbans de Sol i Vista, el solar municipal té uns 3.000 metres quadrats i es distribueix en 25 parcel·les d’uns 80 metres quadrats per a ús individual i d’altres d’uns 160 metres quadrats per a ús d’entitats, amb un total de superfície conreable d’uns 2.100 metres. S’hi ha instal·lat un dipòsit per a compostació de matèria orgànica. La inversió municipal per materialitzar el projecte, que es va iniciar a finals del 2016, va ser de 42.500 euros. Els horts es gestionen d’acord amb l’Associació de Veïns de Sol i Vista i dins el Pla de Barris.Veïns del barri Sol i Vista es mostraven ahir «contents amb els canvis» i deien que «els horts urbans són importants per a la zona però especialment per a les persones jubilades, que hi troben una font d’entreteniment». Des de l’Associació de Veïns del barri Gaudí explicaven també que «fa anys que els horts estan oberts, la gent està satisfeta i tenim la sort que mai no ens han generat cap problema». Les 30 persones a qui s’ha concedit un dels horts han de pagar 15 euros en concepte de liquidació trimestral per utilització del sòl i dipositar una fiança de 30 euros.Els productes dels horts urbans podran cedir-se a entitats sense ànim de lucre. Tenint en compte que les parcel·les es destinen a l’autoconsum, el gest solidari es podrà realitzar, això sí, sempre «de manera excepcional». Així ho contempla el nou reglament d’horts urbans, aprovat a principis del 2017 i que incorpora altres dos punts rellevants. El primer facilita que l’Ajuntament pugui retirar la llicència a qui no treballi la terra en sis mesos «sense que hi hagi una comunicació expressa». El segon estableix que el cultiu ha de «seguir les tècniques de l’agricultura ecològica».