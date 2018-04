Reus celebra la Coronació del Senyor, un acte amb gairebé 500 anys d'història

La Congregació treballa perquè la cerimònia, en què un grup de nenes coronen Crist Rei, sigui reconeguda

Reus ha celebrat aquest diumenge l'acte de la Coronació del Senyor, una de les cerimònies de tradició més arrelada de la Setmana Santa al municipi.L'acte es remunta al segle XV i simbolitza la resurrecció de Crist. El Diumenge de Pasqua, l'església de la Puríssima Sang, guarnida de flors, s'omple de gom a gom per presenciar aquest acte de caràcter parateatral, en què un grup de nenes perfumen el cos de Crist i l'acaben coronant com a Crist Rei enmig dels cants d'al·leluia.El clavari de la Congregació de la Puríssima Sang, Xavier Just Faro, ha explicat que treballen perquè aquest acte «únic i tan antic» tingui el reconeixement per part del Departament de Cultura de la Generalitat com a Bé d'Interès Nacional. Els tràmits es van iniciar l'any passat i, de moment, s'ha inclòs l'acte com una festivitat dins del catàleg.En la celebració d'aquest diumenge, a més de l'alcalde, Carles Pellicer, hi ha assistit la diputada de Junts per Catalunya Elsa Artadi i el secretari primer a la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós.