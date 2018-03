La incidència afecta les línies R14 i R15 i provoca retards de més de 40 minuts

Actualitzada 31/03/2018 a les 20:30

Un arbre caigut per les ventades obliga els trens a circular per via única entre Reus i Tarragona aquest dissabte a la tarda. Segons Renfe, la incidència s'ha produït a les 17.52 a l'altura de l'hospital Sant Joan de Reus quan diverses branques han caigut sobre la catenària, cosa que ha obligat els trens a circular amb precaució. Posteriorment, a les set de la tarda, s'ha restringit la circulació de combois a una sola via. Això afecta les línies R14 i R15 i provoca retards de més de 40 minuts