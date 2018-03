Un home de 48 anys intoxicat per fum en un incendi d'habitatge a Reus

El foc va mobilitzar quatre dotacions de Bombers

Actualitzada 30/03/2018 a les 11:54

Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat, la matinada d'aquest divendres 30 de març, en un incendi d'habitatge a Reus. A causa del foc, un home de 48 anys ha resultat intoxicat per inhalació de fum i s'ha traslladat a l'Hospital de Reus en estat menys greu.El 112 va rebre l'avís d'un incendi cap a dos quarts d'una de la matinada produït en un habitatge format per uns baixos i dues plantes situat al carrer Sant Miquel cantonada amb carrer Sardà. Les flames van cremar una estança de la primera planta d'onze metres quadrats.A l'interior de l'habitatge s'hi trobava un home de 48 anys, que ha resultat intoxicat per inhalació de fum. Fins al lloc dels fets s'hi va traslladar el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que va traslladar l'afectat amb pronòstic menys greu a l'Hospital Sant Joan de Reus.