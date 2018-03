Reus encara amaga secrets

La ruta ‘Reus secret’ revela llegendes, fets històrics i curiositats de la capital del Baix Camp

Encara hi ha reusencs que, per dir que no neden en l’abundància, asseguren «no ser de Cal Boule». Aquesta expressió fa referència a l’edifici del carrer Llovera que va pertànyer a l’adinerada família Boule.Aquesta és una de les moltes històries i anècdotes que la Mari Carmen Granados, guia professional, explica durant la ruta ‘Reus secret’, creada i gestionada per la seva empresa de guiatge, La teva ruta. ‘Reus secret’ és una visita guiada pel centre de la capital del Baix Camp, durant la qual els visitants coneixeran multitud de curiositats sobre la ciutat i els seus habitants, i de les quals encara se’n conserven multitud de referències.«Espero sorprendre els reusencs amb algunes coses que encara no sàpiguen», explica la Mari Carmen. Per confeccionar la passejada, la guia s’ha documentat amb cronistes i historiadors locals, com Ramon Amigó o Ezequiel Gort. La visita, a més, incorpora un petit tast de productes genuïnament reusencs.El punt de trobada de la ruta és el cor de la ciutat, la plaça del Mercadal. Allà la Mari Carmen explica diversos detalls sobre l’antic mercat medieval i l’Ajuntament, així com de la casa Simó-Cardenyes, l’espai que actualment ocupa la famosa Casa Navàs. Des d’allà es va cap a la Prioral de Sant Pere, el temple que acull el cor del pintor Marià Fortuny, i el fossar vell, on es descobriran els antics cementiris de la ciutat. A la plaça del Castell la guia de La teva ruta explica la història de l’antic Cambrer, reclamat per l’arquebisbe de Tarragona, un litigi que va acabar amb força trifulgues amb els reusencs. A continuació es fa la primera parada gastronòmica de la ruta. L’enclau escollit és la pastisseria Padreny, on els visitants faran un tast del famós menjarblanc de Reus. Ben sadollat, el grup s’adreçarà cap a les muralles del Pallol, un lloc que habitualment no està obert al públic. Allà hi descobriran les funcions de les antigues muralles, que anaven més enllà la simple defensa de la ciutat. Tot seguit el grup s’encaminarà a la plaça de Prim, on la guia explicarà els grans interrogants de la mort del general reusenc i de la seva mòmia. Un altre secret per desvetllar acompanya la història del senyor Gasull, que s’explica al davant de l’edifici corresponent, i després de passar per Cal Boule, els visitants descobriran la misteriosa figura del jueu del Raval. La visita arriba al final amb una visita degustació al Museu del Vermut i un tast de tapes i begudes al Racó del Vermut, al Pallol. En total, són unes tres hores de passejada pel centre de la ciutat.La ruta ‘Reus secret’ es fa tots els segons dissabtes de mes, i també el pròxim dissabte 31 de març i el 28 d’abril. El preu és de 20€ per persona, i 12€ per a nens a partir de vuit anys. El Pallol de Reus ha organitzat dos sortejos de set entrades dobles per a les visites del 31 de març i el 28 d’abril, per participar-hi només cal entrar a la seva pàgina de Facebook i seguir les instruccions.