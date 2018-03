La residència d'Horts de Miró de Reus es dóna d'alta però no obrirà fins l'estiu

El centre es va inscriure al registre del Departament d’Afers Socials la setmana passada i afronta entre dos i tres mesos de tràmits

Equipar l’espai

La del Palace, a finals d’any

La Fundació per a l’Atenció Social, part de Sagessa i que gestionarà la futura residència d’Horts de Miró, va donar d’alta el centre al registre del Departament de Treball i Afers Socials i Família a finals de la setmana passada. El tràmit, imprescindible per a l’obertura de l’equipament que s’havia anunciat inicialment per al desembre del passat 2017 i que no s’ha materialitzat encara, en deixa pas a un de nou: l’acreditació i adjudicació de les places.Fonts del mateix Departament, que finançarà les 24 places col·laboradores de les 29 que s’oferiran, concreten al Diari Més que aquest segon procediment que ara es posa en marxa «s’allargarà durant un marge d’entre dos i tres mesos». Posant el termini damunt el calendari, l’entrada en funcionament de la residència es traslladaria al maig o el juny. La Fundació per a l’Atenció Social ha previst al seu pressupost de 2018, dins el capítol d’inversions, uns 340.000 euros per equipar l’edifici, la construcció del qual va finalitzat al 2012. Aquest punt i l’impuls al Servei d’Atenció Domiciliària han fet créixer la previsió de comptes per damunt d’un 50%.Pel que fa a la vintena de llocs de treball que generarà l’obertura de la residència i centre de dia, el procés de selecció de personal va concloure al novembre i alguns dels empleats ja es trobarien en aquest moment desenvolupant feines a l’edifici. Entre els professionals que s’han incorporat hi ha diferents especialitats, tant d’atenció directa –gericultor, treballador i educador social, terapeuta, ocupacional, psicòleg, infermeria, fisioteràpia o servei mèdic– així com també d’atenció indirecta –neteja, cuina, bugaderia, manteniment o porteria. Per dur a terme les contractacions es va obrir una bossa de treball. La direcció del centre ha estat també contractada. Des de l’Ajuntament de Reus, amb tot, declinen fixar una nova data per a la inauguració d’Horts de Miró i es remeten als efectes de l’aplicació de l’article 155, que travaria l’obertura de la residència.Al seu moment, la Fundació per a l’Atenció Social va rebre concurrència en tots els lots per moblar i habilitar la residència, tot i que en el primer concurs obert amb aquest objectiu alguns d’ells havien quedat deserts. La seva instal·lació encara s’estava materialitzat a finals del passat mes de febrer. En aquest sentit, fonts de Sagessa havien precisat llavors que la llista per omplir les 24 places col·laboradores s’oferiria un cop l’edifici es trobés equipat. Al soterrani de la residència i centre de dia hi ha previstos els serveis generals de l’edifici com ara cuina, bugaderia, magatzem general, vestidors de personal i sales d’instal·lacions. A la planta baixa s’hi trobarà l’accés principal. A la segona planta hi haurà el menjador general de la residència, la sala d’estar del centre i els serveis específics com són les sales de podologia, per ruqueria, gimnàs, sala de teràpia ocupacional i vestidors dels usuaris del centre de dia. A les plantes tercera i quarta hi haurà les habitacions i la sala d’estar.En paral·lel, l’obra de construcció de la residència que el Grupo Ballesol aixeca al carrer Batan, a terrenys de l’antic Cine Reus Palace, avança a bon ritme i fonts de la promotora que la tira endavant confirmaven fa alguns dies a aquest mitjà que la seva finalització està prevista per al darrer trimestre d’aquest 2018. La data de finalització d’obra no té per què coincidir amb la de la inauguració de l’equipament, que Ballesol haurà de fixar un cop el projecte estigui recepcionat.