La percussió de les bandes retrona en la processó del Prendiment sense cant de saetes

Una afectació a les cordes vocals de la saetera farà esperar fins l’any que ve per poder sentir-la de nou

Actualitzada 29/03/2018 a les 08:43

La Penitencial a Sant Josep Obrer

Més presència de bandes van suplir ahir, a la processó del Prendiment, la insòlita absència de la saetera, que no va oferir el tradicional cant de saetes des del balcó de la plaça del Mercadal i al pas de cada misteri en patir una afectació a les cordes vocals. Les confraries de Sant Pere Apòstol, dels Sants Just i Pastor i de Jesús de l’Amargura, organitzadores d’aquesta cita rellevant al calendari de la Setmana Santa reusenca, van optar per una exhibició musical que reemplacés temporalment, només en aquesta ocasió puntual, la saetera. Ella mateixa portarà de tornada l’any vinent aquest «aspecte tan característic de la processó, un element molt identificatiu del conjunt d’actes que es realitzen a la ciutat en aquesta època» i que, cada Dimecres Sant, feia el silenci al voltant dels passos per escoltar el cant de saetes. Ahir hi va retronar la percussió potent de les bandes, i les habituals cornetes, en solitari.La Segona Caiguda de Jesús, de la Germandat de Sant Miquel Arcàngel; l’Ecce Homo, de la Confraria dels Sants Just i Pastor; La negació de Pere, de la Confraria de Sant Pere Apòstol; i Jesús troba la seva Mare, de la Confraria de Jesús de l’Amargura van recórrer els carrers del centre després de sortir del Temple de la Puríssima Sang, entre desenes de reusencs que no hi van faltar. La processó del Prendiment fa referència a l’escena bíblica on Jesús es troba pregant a l’hort de les oliveres i és pres per la cohort romana després d’haver estat traït per Judes Iscariot.Paral·lelament i just a la mateixa hora, el barri de Sant Josep Obrer va poder presenciar la processó Penitencial. Aquesta va tornar a recórrer el carrer central de Mas Pellicer després que, anys enrere, el recorregut variés per preservar la integritat de les imatges. Abans, durant el matí, la parròquia de Sant Bernat Calbó, la de Sant Joan Baptista, la de Sant Francesc d’Assís i l’Església de la Puríssima Sang havien celebrat visites, ofrenes i vetlles que van allargar-se durant tot el dia. Les flors que van dipositar-s’hi ahir les lluiran als passos a les processons d’avui i de Divendres Sant.Els actes més significatius seguiran aquesta nit amb la processó del Silenci. Organitzada per la Confraria Nostre Pare Jesús del Calvari, coneguda com els Natzarens, sortirà novament de l’església de Sant Francesc d’Assís per recórrer, amb l’enllumenat apagat, el nucli històric.