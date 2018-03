L'any passat Reus va censar més de 3.000 gossos

Amb un cens global que s'eleva a uns 11.350 animals, la Guàrdia Urbana va haver d'aixecar prop de 2.400 actes per gossos no censats

Actualitzada 29/03/2018 a les 18:54

L'Ajuntament de Reus ha censat 3.301 gossos durant l'any passat, arran la posada en marxa de la campanya No et perdis, d'identificació d'animals, i enguany ja se n'han censat més de 300. Segons informen fonts municipals, les dades del cens revelen que la campanya està assolint els objectius plantejats inicialment: el xipatge i cens dels gossos al municipi de residència, amb la qual cosa es poden recuperar amb més facilitat els animals en cas de pèrdua o robatori, i s'eviten abandonaments. A Reus hi ha censats uns 11.350 gossos. Atès que hi ha altes i baixes -morts, canvi de padró, entre altres-, aquestes dades varien constantment. Aquesta campanya d'identificació d'animals es va iniciar el març del 2017, impulsada per la regidoria de Medi Ambient i Ocupació, amb el suport de la Guàrdia Urbana.Consisteix en dur a terme actuacions a la via pública comprovant el compliment de la normativa, concretament en relació al xipatge i cens dels gossos al municipi de residència.Segons fonts municipals, la campanya està agilitzant la recuperació dels animals en cas de pèrdua o robatori i al mateix temps evita els abandonaments, ja que tenir l'animal censat i xipat permet recuperar-lo es cas de pèrdua o robatori.Des de la regidoria s'insisteix que amb aquesta campanya no es vol sancionar, sinó informar i sensibilitzar als propietaris dels gossos de la importància de tenir-los censats. És per aquest motiu que es dona als propietaris dels animals un termini de 30 dies un cop s'ha aixecat l'acta de la Guàrdia Urbana per fer el tràmit corresponent. En tot cas, les sancions per no tenir l'animal censat i xipat poden oscil·lar entre els 100 i els 400 euros.