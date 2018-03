L'Aeroport ofereix durant l'estiu 36 rutes, 6.000 vols i més d'un milió de bitllets

Aena confirma 12 companyies per a la temporada turística, on l’enllaç amb Polònia incrementa en un 122% els seients i Regne Unit en copa 356.000

Actualitzada 29/03/2018 a les 09:00

Rainbow Tours i èxit de Katowice

EasyJet debutarà a l’equipament

L’Aeroport de Reus oferirà durant la temporada d’estiu, que va arrencar diumenge passat coincidint amb el canvi horari i s’allargarà 31 setmanes fins el 27 d’octubre, més d’un milió de seients de sortida i arribada repartits en prop de 6.000 moviments. La xifra resulta especialment significativa perquè, al 2017, l’equipament va tancar l’any amb un balanç d’1.022.964 passatgers i la Taula de l’Aeroport s’ha fixat l’objectiu de repetir enguany la fita.Segons dades facilitades per Aena, els països amb més demanda a les instal·lacions de la capital del Baix Camp són, en aquesta campanya turística, Regne Unit –amb més de 356.000 seients de sortida–, Irlanda –que en posa a la venda un total de 94.194– i Holanda –que acumula més de 39.000 seients de sortida. En global, i segons precisen les mateixes fonts, un total de companyies aèries uniran en aquest període Reus i fins a 36 destinacions.La destinació que més ha guanyat en capacitat d’atracció, tal com detallen des d’Aena, és Polònia, que incrementarà el nombre de bitllets disponibles en un 122% després d’haver-se estrenat l’anterior temporada d’estiu a Reus, a través de Rainbow Tours i el seu enllaç amb Katowice. En aquella ocasió, el touroperador va assolir gairebé el ple d’ocupació en els vols disponibles a través d’aparells Boeing 737-800 de la companyia Enter Air. Rainbow Tours va oferir l’any passat 6.426 places mitjançant el seu web i canals de venda, en la primera ruta amb aquesta localitat polonesa. Els vols Reus-Polònia Rainbow Tours va comercialitzar-los com a bitllets però també dins paquets turístics i, al moment de posar-se a la venda, aquests incloïen visites a Barcelona o al Delta de l’Ebre, excursions al Parc Natural del Garraf, l’accés a PortAventura o al Karting Salou i també recorreguts per la Torre Vella de Salou, la Torre de l’Ermita de Cambrils o rutes en 4x4, entre altres activitats i excursions diverses. Enguany hi haurà un vol setmanal del 5 de juny al 25 setembre, i s’operarà cada dimarts dins aquest termini.Per estricte ordre, la següent destinació que sumarà importància és Rússia, per a la qual s’han posat a la venda un 38,9% més de seients. Rússia va repetir l’any passat a les instal·lacions reusenques i va assolir els 17.645 seients venuts. La tercera, per darrere de Polònia i Rússia és Irlanda, que afegirà un 27,1% més de seients a la seva operativa de la temporada turística del 2017.La companyia EasyJet va operar dimarts per primer cop un vol a Reus. Laerolínia oferirà dos vols setmanals en un nou enllaç amb Londres Luton fins el 27 d’octubre. L’inici de la campanya turística ha transcorregut enguany en paral·lel a l’operativa de Setmana Santa, la qual arrencava dissabte amb un total de 80 vols previstos i més de 14.800 seients a disposició dels passatgers. Entre les novetats per aquest estiu 2018, Ryanair obrirà rutes amb Shannon –dos vols a la setmana i 22.600 places, del 27 de març al 27 d’octubre– i amb Manchester –2 vols i 15.800 seients, de juny a octubre–. TUI volarà a Aberdeen amb 9.000 places i un vol a la setmana del 13 de maig al 28 d’octubre. I Brussels Airlines connectarà amb Brussel·les, del 5 de maig al 26 d’octubre, amb dos vols setmanals i 10.000 bitllets. Aurinko Estònia operarà, també per primer cop, vols xàrter amb Tallin, de l’1 de maig al 12 de juny, un a la setmana i amb 2.160 places.