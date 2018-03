El teatre Bartrina ofereix un programa divers d'espectacles per a la primavera

'Frederico García', obra basada en la vida de Frederico García Lorca, i 'Cyrano', protagonitzada per Lluís Homar, són alguns dels plats forts de la temporada

Actualitzada 29/03/2018 a les 09:47

El Teatre Batrina acull, aquesta primavera, una extensa programació d’espectacles en la qual els assistents podran gaudir de música, teatre, dansa cinema i circ. La programació s’iniciarà el 7 d’abril a les 21h, amb la representació dirigida per Pep Tosar Federico García, basada en l'obra i vida de Federico García Lorca.El següent plat fort de la nova temporada de primavera és Cyrano, d'Edmon Rostand, protagonitzat per Lluís Homar, que ha adaptat el clàssic Cyrano de Bergerac, i que arribarà a la ciutat després de l'èxit artístic i de públic de Terra Baixa. La representació serà el dissabte 14 d'abril, a les 21:00 h.Encara en el marc del teatre, el següent dissabte, el dia 21 d'abril, i també a les 21:00 h, serà el torn a La filla del seu pare, a partir de Hedda Gabler d'Henrik Ibsen, a càrrec de la companyia La Solitària, en una peça teatral coproduïda conjuntament amb el Festival Temporada Alta.El mes de maig, que comença amb l'Exposició Nacional de Roses, un certamen que arriba a la LXXI edició, és el mes del circ per excel·lència, ja que el Teatre Bartrina esdevé un dels escenaris de la Fira Trapezi, però també és un mes amb música, gràcies al V Festival de boleros i l'actuació d'Eva Fernández (el dia 25 de maig, a les 21:00 h); i un mes de teatre, amb dues funcions.Per un costat, el dia 26 de maig, a les 21:00 h, pujarà a l'escenari reusenc Marc Martínez amb Mal Martínez. Humor i Hòsties, una producció d'El Terrat, en la que l'actor torna al barri que el va veure créixer per pujar a l'escenari de la seva vida. Finalment, la programació finalitzarà amb El comte Arnau, a càrrec del Teatre de l'Aurora, el dia 26 de maig, a les 18:00 h, una fascinant història d'aventures, amor i tradició, en un espectacle per a tots els públics que reviu la aquesta llegenda de la cultura catalana.