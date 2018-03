Cs de Reus demana el cessament del cap de la Guàrdia Urbana

El partit taronja considera que l'actual «no compleix amb els requisits legals necessaris»

Actualitzada 29/03/2018 a les 16:24

El Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Reus ha registrat una instància adreçada a l’alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, demanant el cessament de l’actual cap de la Guàrdia Urbana, que porta 4 anys i mig exercint el càrrec «en funcions i de forma temporal». El portaveu municipal de Cs, Juan Carlos Sánchez, ha explicat que l’actual cap «no compleix amb els requisits establerts per la Llei de Policies Locals de Catalunya per poder exercir aquest càrrec», ja que «el cap de la Guàrdia Urbana ha de pertànyer a l’escala executiva, és a dir, ser inspector, mentre que l’actual cap és sots-inspector».Per això, Cs ha demanat a l’alcalde que cessi el cap de la Guàrdia Urbana i que s'inicie un procediment d’oposició per dotar el cos local de seguretat d’un cap. «Volem un cap de la Guàrdia Urbana amb plaça en propietat i que compleixi tots els requisits que exigeix la llei», ha manifestat el portaveu taronja.Sánchez ha recordat que el Grup Municipal de Cs ja va presentar al Ple del 15 de juliol del 2016 una moció demanant que s’iniciés l’oposició per cobrir la plaça d’Inspector de la Guàrdia Urbana, i que Cs va tornar a fer aquesta petició al Ple del 8 de juny del 2017 mitjançant una altra moció. «Totes dues van ser aprovades amb el vot a favor de l’equip de govern i, tot i així, no ha fet res per posar fi a aquesta irregularitat», ha explicat el portaveu, qui ha afegit que tenir un inspector elegit mitjançant una oposició «dotarà la Guàrdia Urbana de Reus d’una major professionalitat i independència respecte els partits del govern local», perquè «serà un càrrec indefinit i no elegit per decret d’un determinat alcalde».