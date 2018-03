Una cinquantena de famílies reusenques estan en llista d'espera a les escoles bressol

Les llars municipals, amb totes les aules obertes, atenen la Carta de Serveis i publiquen l’ocupació: 452 places plenes i 28 lliures

Actualitzada 27/03/2018 a les 21:29

La meitat dels nens rebran ajuts

Les sis escoles bressol municipals (EBM) de Reus van iniciar el curs 2017-2018 amb 452 places ocupades, 28 de vacants i 53 famílies en llista d’espera. Les dades, que s’han fet públiques ara per primera vegada en compliment d’un dels acords presos per l’Ajuntament a la Carta de Serveis corresponent a aquest àmbit, tenen data del desembre del 2017 i reflecteixen la realitat del trimestre inicial. El primer cicle d’educació infantil és una etapa d’escolarització no obligatòria i, a Reus, no hi ha zonificació: viure al mateix municipi és l’àrea única d’influència.Les 28 places vacants es reparteixen gairebé de manera equitativa entre els grups de nens nascuts l’any 2105 –amb 10 llocs buits–, al 2016 –on n’hi ha altres 10– i al 2017 –franja que compta amb 8 places lliures–, i es concentren a l’EBM La Ginesta i l’EBM El Lligabosc. Pel que fa a les 53 famílies en llista d’espera, 25 tenen infants nascuts al 2016, 18 són del 2015 i els 10 restants, de l’any 2017. Fins a 35 van realitzar la petició a l’EBM L’Olivera. Les EBM Montsant, El Margalló i El Marfull també tenen llista d’espera fins sumar el conjunt de les 53 sol·licituds.Cal tenir en compte, en aquest últim apartat, que la xifra de 53 famílies en llista d’espera en podria incloure part que no haguessin acabat de formalitzar els tràmits per accedir a escola bressol municipal o algunes que només vulguin plaça a una llar concreta i no a cap altra. O que, tot i completar els passos de la preinscripció, es decidissin per no consumar la matrícula i dur-hi el nen. Entre els 53 casos en llista d’espera i les 28 places vacants hi ha una diferència de 25. Els infants que acudeixen a les EBM ho fan, de vegades, només durant part del curs. Per això, les xifres fluctuen al llarg del període.El 2017-2018 ha estat el segon curs que les escoles bressol municipals obren totes les seves aules. Una qüestió, aquesta, que no s’havia donat des del 2011 a causa de la conjuntura econòmica a les famílies i que va produir-se de nou l’any 2016 en haver detectat un increment de la preinscripció del 22% que l’Ajuntament va atendre. La política de preus adaptada a les circumstàncies hauria afavorit, també, un augment de la demanda. Reus té, a més de les municipals, una llar d’infants pública de la Generalitat, onze de privades i tres privades subvencionades.Fins a 243 famílies usuàries de les EBM, gairebé la meitat del total de matriculades al setembre, rebrà aquest curs 2017-18 una subvenció de l’Ajuntament de per a l’escolarització. Pel fet que en aquesta convocatòria s’han presentat menys sol·licituds que el curs passat, l’import de les subvencions s’ha incrementat entre un 51 i un 25%. En atenció a les hores d’escolarització dels alumnes i el llindar econòmic, les famílies subvencionades aportaran entre 70,60 i 174,13 euros d’un servei amb un preu públic que oscil·la entre els 144 i els 230,5 euros. Els pressupostos municipals del 2018 inclouen increment de la partida destinada a les escoles bressol municipals en 175.000 euros. L’Ajuntament ha reclamat recentment a la Generalitat 2,2 milions del cofinançament pendent.