Aquest Dimecres Sant el Prendiment no viurà el tradicional ‘cante de saetas’ a la plaça Mercadal per motius de salut de la saetera

Actualitzada 27/03/2018 a les 22:54

Dimecres Sant sense saetes

Dimecres, processó del Prendiment al centre i Penitencial al barri Sant Josep

El so dels Timbalers de Calanda ha obert, avui al vespre, el gruix d’actes de la Setmana Santa reusenca amb la primera de les processons. Per dinovè any, els Tambores i Bombos de Calanda, amb una representació de la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno de la ciutat aragonesa, han participat en la Solemne Processó de l’Amargura fruit de l’estreta vinculació del centre aragonès de Reus, El Cachirulo, i la Confraria de la Verge de l’Amargura.Precisament aquesta agrupació és una de les dues organitzadores de la processó del Dimarts Sant que, com mana la tradició, s'ha iniciat a partir d’un quart de nou del vespre en dos punts diferents de la ciutat. La Verge de l’Amargura, juntament amb els Timbalers de Calanda, han iniciat el seu recorregut a la parròquia de Sant Joan Baptista, on s'ha aplegat un gran nombre de reusencs i reusenques per escoltar els primers tocs dels timbals i grans bombos aragonesos. La Confraria de Sant Tomàs d’Aquino, l’altra organitzadora de la processó, ha sortit des del Temple de la Puríssima Sang.Les dues confraries, encapçalades pels Armats de la Reial Congregació de la Puríssima Sang, s'han trobat a la plaça del Prim, on s'ha produït una de les imatges més icòniques de la cita. Els dos grups d’Armats s'han creuat a la intersecció del raval de Santa Anna, d’on venia la Confraria de Sant Tomàs d’Aquino, amb el carrer Llovera, per on baixava el misteri de la Verge de l’Amargura.Una vegada trobats tots els cofrares, aquests han posat rumb cap a la parròquia de Sant Francesc, baixant pels ravals de Jesús i Martí Folguera. Els Armats de la Sang, després de creuar-se sota les ordres del Capità Manaies, han obert la processó, que tancaven els Timbalers de Calanda i el pas El Petó de Judes.El punt i final s'ha viscut a l’interior de la parròquia de Sant Francesc d’Assís, on el misteri del Petó de Judes, acompanyat per la Confraria de Sant Tomàs d’Aquino, ha fet la seva entrada solemne a l’interior de l’esgléssia entre aplaudiments.La Solemne Processó del Prendiment, que té lloc demà Dimecres Sant, no comptarà amb el tradicional cante de saetas que té lloc a la plaça del Mercadal amb el pas de cada misteri. Les Confraries dels Sants Just Pastor, Jesús de l’Amargura i Sant Pere Apòstol, encarregades d’aquesta processó, han informat que la cantant de les saetes «pateix una afectació a les cordes vocals».Per a suplir aquesta absència han apostat per afegir més bandes a la processó, que s’exhibiran al llarg del recorregut amb especial èmfasi a la plaça del Mercadal. Des de les confraries organitzadores expliquen que «hi ha molt bona relació amb la cantant i és una persona molt estimada per a nosaltres», fet pel qual no s’ha buscat algú altre que entonés les saetes. Amb tot, asseguren que l’any vinent es reprendrà el cante.Aquest, Dimecres Sant, el protagonisme de les processons es situarà en dos fronts, tots dos a partir de les 20:30 hores. Pels carrers del centre tindrà lloc la Solemne Processó del Prendiment, organitzada per les Confraries dels Sants Just Pastor, Jesús de l’Amargura i Sant Pere Apòstol. Aquesta sortirà de l’Església de la Puríssima Sang fins la parròquia de Sant Francesc d’Assís. A la mateixa hora tindrà lloc la Solemne Processó Penitencial al Barri de Sant Josep Obrer. Organitzada per la Germandat de Sant Josep Obrer, també comptarà amb la participació dels Armats de la Reial Congregació de la Puríssima Sang, els portants del Sant Crist de l’Arxiconfraria del Sant Crist de la Creu i de la Congregació Mariana de la Mare de Déu de Misericòrdia i Sant Lluís Gonzaga. Al llarg del dia es realitzaran ofrenes florals a les parròquies de Sant Joan i La Sang, així com l’ofrena de clavells a la parròquia de Sant Bernat Calbó.