EasyJet debuta a Reus i inaugura la connexió amb Londres Luton

Els primers viatgers han desembarcat aquest dimarts a la nit

Actualitzada 27/03/2018 a les 22:57

Un total de 19.300 places

La companyia EasyJet ha operat avui per primer cop un vol a l’Aeroport de Reus. En detall, el primer avió de l’aerolínia en emprar les instal·lacions de la capital del Baix Camp ha aterrat carregat a les 21:55h, procedent de Londres Luton, i s'ha tornat a enlairar a les 22:30h. EasyJet oferirà dos vols setmanals per a aquest enllaç fins el 27 d’octubre, i els bitllets tenen un preu a partir de 25 euros.Aquesta és una entre les grans novetats de la temporada d’estiu per a l’Aeroport de Reus, que hi va entrar de ple el passat cap de setmana coincidint amb el canvi horari. L’inici de la campanya turística ha transcorregut enguany en paral·lel a l’operativa de Setmana Santa, la qual arrencava dissabte amb un total de 80 vols previstos i més de 14.800 seients a disposició dels passatgers. En aquest sentit, avui i també dissabte 31 de març són els dies d’activitat més intensa, amb una dotzena d’operacions i 2.202 viatgers per dia a les instal·lacions reusenques. El 25 i 28 de març i el dia 1 d’abril l’Aeroport acollirà 10 moviments i 1.890 usuaris cada jornada. Dijous 29 de març es realitzaran 8 moviments amb 1.512 seients disponibles, divendres 29 n’hi ha programats 6 per a 1.134 passatgers i la resta de dies se’n duran a terme 4 amb 756 bitllets.EasyJet ofereix per aquesta connexió entre Reus i Londres Luton un total de 19.300 places. Tot i que el trajecte inaugural ha tingut lloc avui a darrera hora del dia, i l’avió ha deixat enrere Reus en franja horària PPR –l’Aeroport obre a l’estiu entre les 6 i les 22h, amb possibilitat d’allargar-ne una més– d’ara endavant els avions sortiran de Luton a les 12:55h i aterraran a la capital del Baix Camp a les 16:10h, per tornar a enlairar-se en direcció a Londres a les 16:45h, sempre hora local.