Carles Pellicer atendrà la ciutadania als barris a 'Dilluns amb l'alcalde'

El nou programa de proximitat es posarà en marxa el pròxim 16 d’abril

Actualitzada 28/03/2018 a les 19:50

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, posarà en marxa en breu un nou servei del programa de proximitat de l’Alcaldia per atendre la ciutadania des dels barris. Dilluns amb l’alcalde, com es denomina el nou servei, se suma a les diferents iniciatives que l’alcalde té en marxa des de l’inici del mandat 2011 per conèixer de primera mà les inquietuds, opinions, queixes i reivindicacions de la ciutadania; i té, com a particularitat, que l’alcalde obrirà l’oficina de l’Alcaldia de manera rotativa a tots els centres cívics de la ciutat per atendre directament a la ciutadania, sense necessitat de cita prèvia.Dilluns amb l’alcalde es posarà en marxa el pròxim 16 d’abril, a les 16:00h al Centre Cívic Mas Abelló, on l’alcalde tindrà les portes obertes durant quatre hores continuades a tots aquells veïns que vulguin tractar algun tema directament amb ell.La programació dels pròxims mesos és la següent:- 16 d’abril: Centre Cívic Mas Abelló.- 7 de maig: Centre Cívic Mestral.- 21 de maig: Centre Cívic Migjorn.- 4 de juny: Centre Cívic Ponent.- 18 de juny: Centre Cívic Llevant.- 2 de juliol: Centre Cívic del Carme.