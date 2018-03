Un moviment comptable dóna marge al CMQ per pagar les DPO 2018

La plantilla perd les del 2017, rep la reformulació com una declaració d’intencions, no signa els comptes i s’assessorarà legalment

Actualitzada 27/03/2018 a les 09:18

Les xifres per al Grup Hospital

Un moviment comptable al CMQ ha deixat les portes obertes perquè l’empresa pugui pagar a la plantilla, de cara ja a l’exercici 2018 i sempre que aquest tanqués en situació d’equilibri econòmic, les retribucions variables per objectius (DPO). Després que els comptes del 2017 aboquessin un negatiu de 181.553 euros atribuïble a una amortització anticipada de 900.000 que ha de realitzar-se per materialitzar el trasllat dels serveis des de la Clínica Fàbregas a les instal·lacions de l’antic hospital, el Consell d’Administració va acceptar ahir aplicar-ne una part a reserves de manera que «l’exercici 2017 queda sanejat i l’amortització no afectarà l’exercici 2018», tal com informava el CMQ en un comunicat. El conveni del Siscat, al qual estan subjectes els treballadors del centre, els deixa sense dret a cobrar les DPO si l’empresa registra dèficit. Un escenari, aquest, que s’ha donat enguany per primera vegada. Per això, la plantilla no ingressarà les DPO del 2017 tot i haver assolit de llarg els objectius que aquestes marquen.Els treballadors, que tenen representació al mateix Consell d’Administració, havien realitzat una petició a l’interventor i l’auditor del CMQ per dur a terme una reformulació que permetés rescatar les DPO del 2017 –les quals haurien cobrat ara– i les del 2018, que estaran pendents del proper tancament comptable. Ahir, rebien el moviment vinculat a l’amortització del trasllat com «únicament una declaració d’intencions» i recordaven que «si cobrem les DPO del 2018 o no, ho sabrem llavors. Perquè ara mateix nosaltres no podem saber que el que ha passat enguany no es torni a repetir amb un altre concepte». El portaveu del Comitè d’Empresa del CMQ, Eduard Mejías, explicava que la plantilla no ha formulat els comptes i que s’assessorarà legalment per veure si pot emprendre algun pas que reverteixi la pèrdua de les DPO del 2017.En els propers dies, els treballadors –el CMQ en compta amb un total de 113– es reuniran en assemblea per sospesar alternatives i, en el transcurs de la reunió, es posarà damunt la taula la possibilitat de dur a terme una encartellada al mateix centre o aturades breus. «No hem de pagar nosaltres el trasllat del CMQ», concloïa Mejías, que deia que «al mateix Consell tothom ha estat d’acord que s’estava aplicant una cosa injusta».Els consellers del PSC i de la CUP tampoc no van firmar ahir els comptes del CMQ. En aquest sentit, la socialista Sandra Guaita explicava que el moviment comptable «ha estat el mal menor» enmig d’una tessitura «injusta per als treballadors». Per la seva banda, al capdavant de la CUP, Marta Llorens plantejava aquesta com una altra conseqüència de «la manera com estan estructurades les empreses municipals, amb la qual no estem d’acord» i dels «mals endèmics que arrosseguen».Des del Grup Hospital informaven ahir que en el mateix Consell d’Administració van formular-se els comptes consolidats, que inclouen Hospital Sant Joan, CMQ, Gecohsa, Laboratori de Referència, Ginsa, Sagessa i Fundació Sagessa Salut. «L’efecte Sant Joan i CMQ fa que els comptes, igual que l’any passat, es tanquin amb resultat negatiu», apuntaven les mateixes fonts. En detall, el negatiu és de 3,32 milions d’euros, «si bé es manté l’equilibri patrimonial del Grup Hospital», que compta amb 82,2 milions d’euros d’actius, 2.200 treballadors i 179 milions d’ingressos.