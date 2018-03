Reus estrena un gran parc urbà a la zona nord

Es tracta d'una àrea verda de 6.000 metres quadrats amb espais enjardinats i zones d'esports i jocs infantils

Actualitzada 27/03/2018 a les 13:17

Reus estrena un nou parc urbà a la zona nord. L'alcalde Carles Pellicer ha inaugurat aquest dimarts aquesta gran zona verda de 5.970 m2 situada a la zona de Mas Mainer. L'Ajuntament de Reus ha invertit 45.000 euros en les actuacions complementàries a les obres d'urbanització d'aquesta àrea, el Pla de Millora Urbana 6.01 Mas Mainer, promogut per Unifamiliar Sant Jordi, S.A. Pellicer ha afirmat que "el nou parc és el resultat del desenvolupament urbanístic per part del promotor i de la voluntat del Govern de Reus d'atendre les demandes dels veïns d'una zona, per aquest motiu hem ampliat el projecte amb més zona enjardinada, mobiliari urbà i elements esportius i de jocs".El nou parc té un primer àmbit d'accés enjardinat, a tocar de l'avinguda de l'Onze de setembre; un segon àmbit que acollirà una zona de jocs infantils; i un tercer àmbit, a tocar del mur que limita amb la via del ferrocarril, on s'hi ha instal·lat la zona esportiva.S'han col·locat dues cistelles d''street' bàsquet, i paviment per a pista esportiva. S'han construït dues pèrgoles -una a la zona enjardinada d'accés i l'altra a la zona de jocs infantils- i s'hi ha instal·lat el mobiliari urbà, amb bancs i papereres. Finalment, s'han plantat nous arbres: til·lers i lledoners. La instal·lació dels jocs infantils, ja adquirits, s'ha deixat per la segona fase, prevista en el pressupost d'inversions de 2018, amb una partida d'uns 66.000 euros i la instal·lació d'una gran estructura de joc.El projecte ha conservat elements patrimonials originals: elements vegetals, dos eucaliptus de grans dimensions; i dos elements arquitectònics, una glorieta i un antic dipòsit d'aigua.