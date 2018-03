Territori obliga Hispano Igualadina a senyalitzar el bus Reus-Tarragona

La concessionària respon ara a un requeriment formulat per la Generalitat un any enrere i ha començat a instal·lar els monòlits a algunes parades pendents

Actualitzada 25/03/2018 a les 23:31

Resoldre mancances

Més de 800.000 usuaris

La concessionària de la línia de bus Reus-Tarragona, Hispano Igualadina, ha començat a senyalitzar fa pocs dies amb monòlits algunes de les parades del traçat entre ambdós municipis que no ho estaven encara. Fonts de Territori consultades expliquen que la Generalitat havia fet un requeriment en aquest sentit a l’empresa tot just un any enrere, i que ha estat fa poques setmanes quan aquesta ha iniciat dins el terme municipal de Reus la col·locació dels monòlits que, almenys fins ahir, encara lluïen en blanc, sense cap indicació i completament buits.Les mateixes fonts precisen que el pas ja l’havia dut a terme l’empresa puntualment a Tarragona però restava pendent a la capital del Baix Camp, que Hispano Igualadina té ordre de difondre la informació d’horaris i relativa a la circulació dels autobusos a través d’aquests suports i que «hi estarem a sobre» per garantir que aquesta acabi estant a disposició dels usuaris.El funcionament de la ruta, especialment arran de la integració a la xarxa Exprés.cat i de la creació de la línia e4 i de l’enllaç entre els campus de la URV al territori, ha estat acompanyat sovint de crítiques vinculades a la manca d’informació, que generava desconcert entre alguns dels usuaris. Des de Territori expliquen que han sol·licitat a l’empresa reiteradament que resolgui aquestes deficiències. També des de l’Associació de la Promoció del Transport Públic (PTP) havien reivindicat en diferents ocasions indicacions «completes, clares i definitives», com també el compliment del servei tal com es promociona i que no s’apliqués reducció dels horaris durant els mesos d’estiu.Es dóna la circumstància que, arran d’això i al 2013, Hispano Igualadina va respondre a aquestes queixes senyalitzant «de forma provisional» les parades del servei als monòlits de l’autobús urbà. Una pràctica, aquesta, que s’ha mantingut en alguns punts i que hauria de canviar amb la col·locació dels nous monòlits.Durant el passat 2017, i segons dades facilitades per la Generalitat, la línia e4 va transportar un total de 883.285 viatgers en tot el corredor Reus-Tarragona. Això representa un increment de l’11% respecte del 2016. També significa un augment del 19% respecte del mateix corredor al llarg de l’any anterior a posar en funcionament la línia exprés, al 2014. A més de l’increment de l’oferta, l’e4 va comportar altres millores en el servei, com vehicles d’altes prestacions amb servei de wi-fi o premsa gratuïta.