Reus commemora els bombardejos de la Guerra Civil

L'alcalde, Carles Pellicer, ha descobert una placa en memòria de les persones que van patir-los

Actualitzada 26/03/2018 a les 18:06

L'alcalde, Carles Pellicer, ha descobert aquest migdia una placa en memòria de les persones que van patir els bombardejos aeris de la Guerra Civil espanyola a la ciutat, coincidint amb el 80è aniversari dels fets. L'acte ha comptat amb l'assistència de l'escriptor Xavier Amorós, entre d'altres representants de la societat civil reusenca. Després de la descoberta, la colla castellera Xiquets de Reus ha aixecat un pilar commemoratiu.Aquesta tarda s'ha fet una visita guiada al refugi de La Patacada, un recorregut que es repetirà també demà dia 27 de març, a les 17.30 hores. Per poder accedir a la visita s'ha de reservar prèviament trucant al Museu de Reus (telèfon 977 010 660) o al correu electrònic museu@reuscultura.cat D'altra banda, al vestíbul de l'Ajuntament es pot visitar des d'aquest dilluns al matí l'exposició «Reus sota les bombes» produïda per l'Arxiu Municipal, una mostra que es podrà veure fins al dia 31 d'aquest mes. La xerrada prevista precisament a l'Arxiu Municipal per tancar els actes de commemoració dels bombardejos finalment no es durà a terme.