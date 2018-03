Palmes i rams de llorer miren amunt en l'inici de la Setmana Santa a Reus

Centenars de reusencs assisteixen a la benedicció de Diumenge de Rams a diferents parròquies del municipi en una de les cites més familiars i festives

Actualitzada 25/03/2018 a les 23:24

Ofrena del clavell

Via crucis i el Ciri Pasqual

La benedicció de Diumenge de Rams va deixar ahir a la capital del Baix Camp el primer moment d’intensitat de la Setmana Santa 2018 després que, dijous passat, el darrer assaig quaresmal amb la baixada de llances dels armats i la presentació de l’Opuscle de la Reial Congregació de la Puríssima Sang a càrrec de l’alcalde, Carles Pellicer, donessin el tret de sortida oficial a aquesta època de l’any que commemora la passió, la mort i la resurrecció de Jesús. Palmes i palmons ben amunt, especialment els més petits van tornar a gaudir d’una data que recorda l’arribada de Crist a Jerusalem i que, de forma esglaonada al llarg del matí, abocava imatges d’il·lusió i de devoció a diferents parròquies de Reus.Des de primera hora del matí, en mans dels nens, palmes i rams d’olivera circulaven per tots els racons del municipi. Alguns, que potser participaven a la tradició per primera vegada, s’esforçaven en aixecar les mans al crit de «no arribo més amunt!», i buscaven uns braços on enfilar-se. Altres, arribant a la plaça de la Sang al punt de les onze del migdia, arrossegaven encara la son de la nit anterior i miraven de no perdre pel camí un palmó que feia el doble de la seva alçada. Entre els més menuts, hi havia també qui arribant a la plaça preguntava la padrina «i la mona quan serà?» i provocava un esclat de riures al seu voltant.Centenars de reusencs a cada parròquia van prendre part ahir de la cita tot i que el temps no va acompanyar excessivament, en un matí de Diumenge de Rams que va presentar-se fred però on la pluja, que amenaçava, tampoc no va arribar a fer acte de presència.La jornada, una de les més populars, familiars i festives al calendari de Setmana Santa, va reservar també espai per a l’ofrena del clavell al Crist de la Primera Caiguda, a la parròquia de Sant Josep Obrer, novament amb protagonisme per als més menuts de la casa. Com cada any, la imatge va rebre durant tot el matí una allau de flors que l’acompanyaran durant els propers dies. Serà llavors quan la Setmana Santa 2018 –en la qual l’Ajuntament ha invertit enguany un esforç extra pel que fa a la promoció– desplegui els actes principals i els més esperats a la ciutat.Abans, però, ahir, la tarda va culminar amb el trasllat, organitzat per l’Arxiconfraria del Sant Crist de la Creu, de la imatge del Crist al jardí de les Germanetes dels Pobres, acompanyada per la Confraria de Sant Josep i Sant Jaume amb la Creu dels Improperis, els Armats de la Sang i la banda de cornetes i tambors Rosa de Reus per dur a terme el Viacrucis. Ja al vespre, la parròquia de Sant Francesc d’Assís va acollir l’ofrena del Ciri Pasqual i la presentació del cartell de la Processó del Silenci.