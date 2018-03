La plantilla de Virginias analitza vies per minimitzar l'impacte del concurs

L’administrador ha sol·licitat al jutge posar a la venda les plantes de Reus i Lleida, sense recursos per iniciar la campanya del torró

Actualitzada 25/03/2018 a les 23:37

Assemblea i alternatives

La producció tancada i pendent que ha assegurat durant els primers mesos des de l’entrada en concurs de creditors la continuïtat de la plantilla íntegra d’Industrias Rodríguez SA, la fabricant reusenca de dolços i torrons sota la marca Virginias, podria deixar d’esdevenir garantia a partir de l’abril. L’administrador concursal ha sol·licitat al Jutjat Mercantil número 1 de Tarragona, que condueix el procés, la posada a la venda de la unitat productiva de l’empresa: les factories de Reus i Pardinyes (Lleida), que sumen 130 treballadors. En aquest punt, Virginias no disposa de recursos per fer front a la compra de la matèria primera i posar en marxa la campanya del torró, que hauria d’engegar-se el mes de maig, implicava cada any contractacions i que, llevat de canvis d’última hora, no s’activarà.Tot i seguir llançant nous productes al mercat, la firma també ha retirat en els darrers mesos una quantitat sensible de referències i fa tres anys va acordar amb el personal una retallada de sou. Fonts del Comitè d’Empresa detallen que estudien fórmules per sortir d’aquesta tessitura i limitar les conseqüències que es puguin desprendre del concurs. Afronten amb certa «preocupació» el futur immediat de l’empresa i analitzen «diferents vies» per esquivar el tancament de les fàbriques i l’atur.Si el jutge dóna el seu «sí» a la sol·licitud de posada a la venda de la unitat productiva d’Industrias Rodríguez SA, s’obrirà un termini relativament breu per analitzar les ofertes de possibles inversors. Les mateixes fonts precisen que, des que transcendís la situació concursal de Virginias, sí que hi ha constància d’interessos però no encara de cap proposta en ferm. Al seu moment, l’empresa va fer pública la voluntat de buscar la viabilitat i preservar el màxim de treballadors al seu lloc de feina.Una premissa, aquesta, que ha de tenir en compte també el mateix administrador concursal i que manté en la plantilla «l’esperança que tot plegat pugui acabar bé d’alguna forma» tot i que «és complicat». El Comitè d’Empresa ha optat per personar-se al concurs de creditors per dues vies amb la finalitat d’accedir al detall dels moviments referents a Virginias i guanyar així capacitat de reacció. El col·lectiu està revisant les alternatives de què disposaria per fer un pas endavant en el context present.Per això, després d’haver estat notificats de la sol·licitud de l’administrador concursal al jutjat, el passat divendres els treballadors de la planta de Reus van celebrar una assemblea per posar damunt la taula l’estat de la qüestió i els diferents punts de vista. El pitjor dels escenaris, que cap interés en la compra de les fàbriques de Reus i Pardinyes no s’acabés formalitzant i l’avanç del procés desemboqués en la desaparició de Virginias. En cas que un inversor apostés per quedar-se l’empresa, tampoc no estaria garantit, com a mínim d’entrada, que mantingués tots els treballadors.La delicada realitat econòmica ha posat Industrias Rodríguez SA en l’obligació de pagar per avançat les matèries primeres que són necessàries per a l’elaboració dels torrons. La condició, que no s’havia donat abans, trava la campanya de Nadal, que es queda sense marge per començar a temps la producció i únicament podrà tirar endavant si es consumés una compra fugaç de l’empresa que hi injectés recursos.