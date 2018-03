La devoció pren forma de clavells i espelmes als peus del Crist de la Santa Creu

L’església de Sant Joan Baptista celebra l’ofrena floral mentre cerca fons per ornamentar la capella on hi ha la imatge, que atrau 49.000 persones l’any

Actualitzada 26/03/2018 a les 20:38

Una tradició relativament recent

El 25% de la inversió necessària

La humanitat de Crist, a la Sang

Vénen els Timbalers de Calanda

El Sant Crist de la Creu ha començat a rebre, a l’església de Sant Joan Baptista, les primeres ofrenes en forma de ciris, però sobretot clavells blancs i vermells, que, fins dijous sant, s’aniran acumulant als peus de la imatge i que l’acompanyaran divendres en el solemne i tradicional viacrucis. Ho han fet al pas de La llançada, que representa el moment en què un soldat clava una llança a Jesús. Mossèn Pere Dalmau, rector de la parròquia, ha valorat que «cada flor, cada espelma, és també una pregària» i ha aptunat que prop de 49.000 persones visiten anualment el temple, «la majoria de les quals veuen i besen el Sant Crist de la Creu».Els qui, al llarg d’aquests dies, lliuren flors a la imatge, reben una estampa amb una oració que poden llegir a la mateixa capella. Aquest cap de setmana, el Sant Crist, que havia viscut cada diumenge de quaresma el Viacrucis a l’interior del temple, va ser traslladat a les Germanetes dels Pobres per celebrar-lo allà.L’ofrena floral té lloc també a Sant Joan Baptista «des de fa relativament poc, aproximadament quatre anys» i resulta, tal com afegeix Dalmau, «d’un paral·lelisme amb la de la Sang». «Les persones poden venir i afegir-s’hi individualment o bé en grup, així que és un acte que es pot viure de diferents formes i que té un sentit per a cadascú que decideix formar-ne part», explica. També aquests dies, l’Arxiconfraria del Sant Crist de la Creu manté oberta la porta a la incorporació de nous membres, a través de formularis que es poden omplir al mateix temple, disposats en un dels accessos.La presidenta de l’Arxiconfraria, Josepa Suñé, recorda en la carta que firma a la publicació editada per l’entitat amb motiu de la Quaresma que, coincidint amb la Setmana Santa, «seria bo reflexionar sobre el patiment del Senyor i recordar tots aquells que pateixen, ho passen malament a la nostra societat: les famílies amb manca de recursos, que encara en són moltes, els qui contínuament arriben des de més enllà de les nostres fronteres buscant refugi contra la guerra i l’opressió...». «Que aquests dies tots siguem capaços de buscar moments senzills i intensos per pregar per totes aquestes necessitats i demanar guariment per tot aquest sofriment», conclou Suñé.En la mateixa línia s’expressa mossèn Pere Dalmau, que demana «pregar una estona abans de sortir a qualsevol processó» i «que cada confraria sumi, amb les altres, què ha costat (econòmicament i en hores) l’impressionant esforç fet i que hi hagi un percentatge per obra social i promoure un gest comú d’acció de gràcies i visualització de l’autèntica confraternitat».Tot i que l’ofrena floral ja ha començat, no serà fins les properes hores quan aquesta arribi al seu punt més àlgid, donat que «la gent hi va venint de manera espontània, cadascú quan troba el seu moment, fins omplir la capella» on s’han dipositat fileres de gerros per mantenir els clavells en les millors condicions de cara a la processó de divendres i al guarniment de La llançada.La parròquia de Sant Joan Baptista està recollint fons per tirar endavant la reforma de la capella del Sant Crist, l’única de les que hi ha a l’Església i que no disposen d’ornamentació. Per això, tal com concreta Dalmau, la voluntat és «donar lloc a una pintura a una de les parets de la capella», que la posi en consonància amb la resta i dignifiqui l’espai on es troba el Sant Crist de la Creu, que «és la imatge més visitada de totes».En aquest sentit, el projecte no començarà a materialitzar-se fins que no es disposi «almenys d’un 25% del que costa l’obra», que seria encarregada a un pintor que ja ha realitzat altres intervencions a la mateixa església, «per després anar completant de mica en mica la resta dels diners que facin falta fins enllestir l’ornamentació». La intenció, precisa mossèn Pere Dalmau, és que els treballs a la capella puguin iniciar-se el proper any 2019, de manera que «encara tenim un cert marge».Aquest vespre (dilluns) a partir d’un quart de nou de la nit, l’Església de la Puríssima Sang ha acollit la conferència Manifestat en el cos, una meditació teresiana sobre la humanitat de Crist que va anar a càrrec de la germana Teresa Rofes. Rofes, carmelita descalça, és experta en eremítica, entre altres camps. Dijous passat, l’Església de la Sang havia acollit la presentació del seu dinovè Opuscle, a càrrec de l’alcalde de Reus Carles Pellicer, en un acte en què els Armats van celebrar també el darrer assaig quaresmal i la tradicional baixada de llances.Aquest dimarts, la imatge del Sant Crist de la Creu continuarà rebent ofrenes durant tot el dia i, a un quart de nou de la nit, hi ha prevista la solemne processó de l’amargura. Coorganitzada per la Confraria de Sant Tomàs d’Aquino, els Estudiants i la Confraria de la Verge de l’Amargura, compta amb la participació dels Armats de la Sang. Hi assistiran, com a convidats, els Timbalers de Calanda i una representació de la Cofradia de Nuestro Padre Jesús Nazareno.