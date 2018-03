Una avaria als Raigs X deriva pacients del CAP Sant Pere a Tarragona

USITAC denuncia el mal estat dels aparells i en reclama el canvi a l’Institut de Diagnòstic per la Imatge

La inutilització temporal del digitalitzador dels aparells de Raigs X del CAP Sant Pere ha obligat, des del passat 14 de març, a derivar a Tarragona pacients que necessitaven sotmetre’s a almenys algunes de les proves que es realitzen amb aquest sistema tant de manera sobrevinguda com amb cita prèvia. Des del sindicat USITAC denunciaven ahir que una avaria ha deixat fora de servei totes les sales amb què compta el centre i atribuïen la situació a l’antiguitat dels aparells de plaques, els quals «no han estat reemplaçats per l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, que n’és el responsable, i s’espatllen cada dos per tres». Apuntaven, també, que els pacients que necessiten fer-se una radiografia a aquest CAP, el qual ofereix servei a Reus però també a altres localitats properes com l’Aleixar, Mont-roig, Cornudella o Vinyols i els Arcs, estan sent reprogramats ara a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. I que, «quan es dóna una urgència on cal una placa, el que es fa és enviar-los a l’Hospital Sant Joan de Reus perquè es tornin a visitar i, si ho creu convenient, el metge que els atén allà els hi faci. Dues visites per a un pacient, amb tot el que això comporta».Fonts de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) asseguraven ahir que no es tracta d’una avaria sinó d’«una actualització del software del digitalitzador a què estan connectats tots els aparells de Raigs X del CAP Sant Pere», el qual «va ser renovat fa algun temps perquè l’anterior, que sí que estava avariat, es va haver de retirar, i s’ha desconfigurat ara». Les mateixes fonts puntualitzaven que les úniques proves que no s’han pogut fer des del 14 de març són «les de tòrax i abdomen», mentre que els escoliogrames i les telemètriques que s’havien vist inicialment afectades «s’han recuperat en les últimes hores». Des de l’IDI mantenen que aquesta reconfiguració del software és «rutinària i molt freqüent» i que els pacients s’han estat derivant al CAP Tarraco i al CAP Torreforta. I fixen en «48 hores» el termini necessari perquè totes les sales de Raigs X del CAP Sant Pere tornin a funcionar amb normalitat.USITAC, que compta amb treballadors al mateix centre, comprovava ahir in situ la inactivitat a les sales de Raigs X i des del sindicat, Josep Tutusaus lamentava que «intentin enganyar els que estem aquí cada dia». Tutusaus feia referència a un correu electrònic distribuït entre la plantilla i que «donava indicacions de derivar els pacients per una avaria a les màquines». Es preguntava «per què avui –ahir per al lector– estem reprogramant proves al Joan XXIII si aquesta és una qüestió que s’ha de resoldre en un màxim de 48 hores i les proves no són urgents» i demanava que «l’IDI es faci càrrec de l’estat en què es troben els aparells» alhora que qüestionava aquesta configuració del software «que jo, en 40 anys, no l’he vist fer mai». Des del sindicat sostenen que «el CAP Tarraco no té Raigs X» i que «al CAP Torreforta no hem derivat des d’aquí cap pacient». Un tràmit, aquest, que «s’està fent cap a l’Hospital Joan XXII sí o sí i que tindrà unes conseqüències de sobrecàrrega també per a aquell centre».