L'Aeroport de Reus mourà 14.800 passatgers en 80 vols per Setmana Santa

L’operativa, que arrenca dissabte, és similar a la del 2017 però queda lluny dels 19.300 viatgers i 104 moviments de l’any 2016

Actualitzada 22/03/2018 a les 20:06

L’Aeroport de Reus posa en marxa demà l’operativa de Setmana Santa i ofereix als passatgers, entre aquest dissabte 24 de març i dilluns de Pasqua, un total de 14.810 seients. Segons les dades facilitades per Aena, en aquest període l’equipament de la capital del Baix Camp acollirà fins a 80 moviments corresponents a 40 avions que aterren i s’enlairen i que representen, per tant, connexions d’anada i tornada.Les dates d’activitat més intensa seran dimarts 27 de març i dissabte 31, quan hi ha previstes una dotzena d’operacions i 2.202 viatgers per dia a les instal·lacions reusenques. El 25 i 28 de març i el dia 1 d’abril l’Aeroport acollirà 10 moviments i 1.890 usuaris cada jornada. Dijous 29 de març es realitzaran 8 moviments amb 1.512 seients disponibles, divendres 29 n’hi ha programats 6 per a 1.134 passatgers i la resta de dies se’n duran a terme 4 amb 756 bitllets comercialitzats.Les xifres, tot i que positives, representen un descens significatiu respecte a les que s’havien registrat en anys anteriors. Així, al 2017, l’Aeroport va concentrar l’operativa de Setmana Santa en set dies –pels deu en què s’allargarà aquest 2018–, en el transcurs dels quals per l’equipament van passar 15.498 passatgers repartits en 82 moviments.Al 2016, i en aquell cas concentrats en sis dies, l’aeròdrom va arribar a oferir 19.656 seients i va assolir els 104 moviments. En aquell cas, la jornada de màxima afluència va donar-se dilluns de Pasqua, amb 5.292 passatgers repartits en 14 vols d’entrada i 14 de sortida. Entre el 2016 i enguany, la caiguda és de 4.158 bitllets disponibles i hi ha 22 moviments que llavors sí que van fer-se i que ara no es realitzaran.Aquesta vegada, la Setmana Santa coincidirà, tal com destaquen des d’Aena, amb l’estrena de la temporada turística, que viurà el seu primer dia diumenge 25 de març. Només 48 hores més tard, l’Aeroport acollirà el vol inaugural d’una companyia que debuta al Baix Camp. Es tracta d’Easyjet, que el 27 de març i fins el 27 d’octubre posarà en marxa la connexió que fa pocs mesos anunciava i que enllaçarà Reus i Londres-Luton amb dos vols setmanals. Precisament aquesta, amb 19.300 places, és una de la mitja dotzena de novetats que oferirà l’Aeroports.Per a aquest estiu 2018 Ryanair obrirà rutes amb Shannon –dos vols a la setmana i 22.600 places, del 27 de març al 27 d’octubre– i amb Manchester –2 vols i 15.800 seients, de juny a octubre–. TUI volarà a Aberdeen amb unes 9.000 places i un vol a la setmana del 13 de maig al 28 d’octubre. I Brussels Airlines connectarà amb Brussel·les, del 5 de maig al 26 d’octubre, amb dos vols setmanals i 10.000 bitllets. Aurinko Estònia operarà, també per primer cop, vols xàrter amb Tallin que tindran lloc de l’1 de maig al 12 de juny, un a la setmana i amb 2.160 places.La comissió de Foment del Congrés va aprovar ahir una proposició no de llei d’ERC que reclama va «l’impuls a l’Aeroport de Reus i el desplegament d’un pla d’inversions que el situï al lloc que correspon a una instal·lació de la seva categoria», explicaven des de la formació. El PP va votar en contra i Ciutadans es va abstenir. La proposició va tirar endavant amb una esmena pactada amb PSOE i Unidos Podemos la qual demana, a grans trets, que s’actualitzi i el pla de protecció i els pressupostos generals de l’Estat incloguin la inversió del pla director 2006.En detall, la proposició inclou cinc punts. Entre aquests hi ha «iniciar les mesures oportunes per procedir durant l’any 2018 a l’actualització i posada en funcionament del Pla d’autoprotecció de l’Aeroport de Reus-Costa Daurada», «ampliar durant l’any 2018 l’horari operatiu actual, per poder atendre més franges horàries de les quals operen les companyies, ja que l’aeroport es troba saturat a les dues franges horàries que atén actualment» i «procedir a la contractació dels efectius suficients per resoldre el problema de falta de personal en Aeroport de Reus-Costa Daurada». També «incloure als propers Pressupostos Generals de l’Estat les inversions necessàries amb tal de fer efectiva la inversió en l’Aeroport de Reus inclosa en el seu pla director de l’any 2006» i «Estudiar la inclusió de l’Aeroport Reus-Costa Daurada, d’acord amb la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments afectats, en el pla director de l’Aeroport de Barcelona-El Prat com una unitat de funcionament aeri i constituir un únic Centre de Control del Tràfic aeri».El sindicat UGT feia pública ahir, a través d’un comunicat, la satisfacció per l’acord. I recordava que ran part de les actuacions recollides a la proposició d’ERC que va tirar endavant ahir al Congrés, «UGT ja feia temps que les venia reclamant».