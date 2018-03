Carles Pellicer presenta el dinovè Opuscle dels Armats de la Sang

La cohort va estrenar ahir la Cadena del Salvador i va acomiadar Marià Gil, 12 anys Capità Manaies

Actualitzada 23/03/2018 a les 10:06

Baixada de llances

Amb el darrer assaig quaresmal, els Armats de la Reial Congregació de la Puríssima Sang van posar ahir l’inici a la Setmana Santa de Reus. Van acomiadar, també, el seu Capità Manaies, Marià Gil, que deixa el càrrec «en una decisió ferma i ben meditada, un cop culminats els objectius més importants: aconseguir 50 armats amb les seves vestimentes», després d’ocupar-lo durant 12 anys i de més de 30 com a armat. A les portes de l’Església de la Sang, rebia ahir per darrer cop la cohort lloant «la bona coordinació i la predisposició» dels seus membres. La del 19è opuscle, a càrrec de l’alcalde Carles Pellicer, va ser també l’última presentació per a l’actual clavari, Vicenç Xavier Just i Faro. I va servir com a escenari per a donar a conèixer i repartir la cinquena postal, que mostra la portada de l’opuscle del 2004.En la seva intervenció, Pellicer, que va ser escollit per unanimitat per la junta per presentar l’opuscle i era anunciat com a «fill de clavari entre 1957 i 1958, pregoner de la Setmana Santa al 2012, congregari de la Sang i el qui ens va acompanyar a primera hora del matí a l’anada a peu a Riudoms», arrencava tot preguntant-se «què seria de la Setmana Santa de Reus sense els armats?». L’alcalde qualificava d’honor la presentació d’un 19è opuscle que recull la memòria dels 12 mesos anteriors i el programa de «la nostra Setmana Santa, la de Reus, que té el nostre segell». I recordava que «la dels armats és una trajectòria de servei a la ciutat i a les seves tradicions» que «s’ha convertit en un element imprescindible i representatiu i tothom els espera amb expectació i respecte».Aquest respecte de què Pellicer parlava s’havia fet palès al punt de les nou de la nit a la plaça de la Sang, amb la baixada de llances. Enguany, els Armats de la Sang estrenaran una cadena nova, que han denominat la Cadena del Salvador i que consisteix en passar la llança de mans d’un armat a l’altre, cara a cara. El passat 2017, van assolir la fita de completar el nombre de 50 integrants de la cohort gràcies a la participació ciutadana, tal com apuntava el mateix Pellicer. Els Armats encapçalen les professons organitzades per diferents confraries, com ara la de l’Amargura, la del Prendiment o la del Silenci, i les del Divendres Sant.