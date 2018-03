Els Avis i Àvies de Reus per la Llibertat reben el suport de la Tercera Joventut per la República

Els reusencs han estat a les portes dels Jutjats per recolzar a Mariona Quadrada

Actualitzada 22/03/2018 a les 15:46

Els Avis i Àvies de Reus per la Llibertat han rebut la visita d'una àmplia representació de la Tercera Joventut per la República de Tarragona.En total s'hi han reunit unes 240 persones a la concentració diària de la plaça Mercadal. Aquestes han realitzat les tres voltes habituals.Aquest matí, els Avis i Àvies de Reus per la Llibertat han estat presents a les portes dels Jutjats de Reus per donar suport a la regidora de la CUP, Mariona Quadrada.