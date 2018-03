El projecte d'Hort d'en Ros obrirà el carrer de la Riba al Camí de Valls

La Junta de Govern acorda una modificació perquè el promotor que, en un futur, tiri endavant el pla, inverteixi 80.000 euros en executar aquest punt

Actualitzada 21/03/2018 a les 21:20

A tocar del Centre Cívic

L’Ajuntament de Reus ha inclòs una modificació al projecte urbanístic de l’Hort d’en Ros que permetrà obrir el carrer de la Riba, actualment tallat, cap al Camí de Valls. El canvi, que ha estat incorporat en junta de govern, preveu que el promotor que es faci càrrec del global de la intervenció haurà d’assumir com una càrrega de desenvolupament urbanístic més les obres a aquest carrer, les quals suposarien una inversió d’entre 70.000 i 80.000 euros. En aquest moment no està prevista la possibilitat que el mateix Ajuntament pogués executar la connexió amb el Camí de Valls per avançat.El projecte, que va ser redactat l’any 2000, correspon a una de les diferents zones de la ciutat no públiques que es troben a l’espera de l’interès de privats per aixecar-hi construccions de diferents usos. El tram que abraça aquest apartat dels plans inclou cinc finques edificades al Camí de Valls, la placeta de propietat municipal que insinua la perllongació del carrer de Sant Magí i una part de la finca matriu de Torroja que arriba en cunya fins al mateix Camí de Valls. La superfície total supera els 1.600 metres quadrats i afecta, a més de propietaris particulars, també al mateix Ajuntament.La intersecció a Hort d’en Ros, pel que fa a la zona del Camí de Valls i tal com quedava reflectida en el document unitari que va ser fet públic al seu moment, contemplava l’enderroc d’edificacions centenàries i en mal estat de conservació. La connexió entre el carrer de la Riba i el Camí de Valls pren importància per donar-se en un punt d’afluència, a tocar del Centre Cívic Llevant i de la plaça de l’Abat Oliva, a Horts de Miró.