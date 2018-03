El Congrés aprova una proposta per millorar l'Aeroport de Reus

Entre les actuacions hi ha restaurar la seguretat de les operacions i permetre el creixement de trànsit

Actualitzada 22/03/2018 a les 17:24

La Comissió de Foment del Congrés celebrada aquest dijous ha aprovat una proposició no de llei (PNL) per millorar l’aeroport de Reus, presentada pel diputat Jordi Salvador d’ERC. La proposició ha tirat endavant amb els vots a favor de PSOE, Unidos Podemos, EAJ-PNV, el grup mixt i ERC, el grup proposant; i hi ha votat en contra el Partit Popular i s’ha abstingut Ciudadanos.L'aprovació d’aquesta proposició possiblement suposarà un impuls pel Camp de Tarragona. Entre les actuacions recollides a la PNL hi ha restaurar la seguretat de les operacions i permetre el creixement de trànsit de l’aeroport. Un altre dels punts de la PNL insta el Govern a fer entrar l’aeroport de Reus al Pla Director de l’Aeroport de Barcelona.Els diputats demanen que s'actualitzi i es posi en marxa el pla de protecció de l'aeroport i que els pròxims pressupostos generals de l'Estat facin efectiva la inversió del pla director de les instal·lacions el 2006, que no va arribar a executar-se.«El de Reus ha de deixar un aeroport de tercera divisió», ha defensat el diputat per Tarragona Jordi Salvador. També ha recordat que l'àrea metropolitana de Tarragona, amb 623.000 habitants, és la segona de Catalunya i disposa d'un potent sector industrial i un sector turístic que suma més de 20 milions de pernoctacions a l'any.El diputat ha retret al Ministeri de Foment que el nou Pla Director de l'aeroport limiti a una inversió de 18 milions d'euros, mentre que en el pla anterior, que no es va complir, ascendia a 150 milions.Finalment, el republicà ha exigit que l'aeroport de Reus pugui incorporar la terminal de mercaderies -que ja disposa de terrenys expropiats- i que pugui donar servei a l'hospital Joan XXIII de Tarragona, de referència en trasplantaments d'òrgans.De la seva banda, la secció sindical d'UGT de l'aeroport de Reus assenyala que la mesura més urgent que caldria implantar és l'ampliació de l'horari operatiu.També han mostrat la seva satisfacció de què la majoria del Congrés hagi aprovat la necessitat d'aplicar millores urgents i esperen que «els gestors d'AENA posin fil a l'agulla com més aviat millor».