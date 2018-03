Un detingut després de desmantellar un punt de venda de marihuana a Sant Josep Obrer

La Guàrdia Civil va realitzar un registre al domicili en el qual es van localitzar 952 grams de cabdells de marihuana en diferents envasos

Actualitzada 21/03/2018 a les 12:24

La Guàrdia Civil ha detingut un home per tràfic de drogues, frau elèctric i desobediència després de desmantellar un punt de venda de marihuana al barri Sant Josep Obrer de Reus. En el registre del domicilio on es produïa la venda de droga, els agents van localitzar un total de 952 grams de cabdells de marihuana en diferents envasos.Arran de les investigacions dutes a terme pels Agents de l’Oficina d’Anàlisi Fiscal de la Guàrdia Civil de Tarragona, es van detectar un gran nombre de visites diàries a un domicili de Reus, concretament a Sant Josep Obrer. Els investigadors van comprovar com diverses persones consumidores de substàncies estupefaents visitaven el domicili de forma assídua per presumptament comprar droga.El cos policial va realitzar una entrada i registre en el domicili en qüestió el passat 16 de març a les 8 del matí. En aquest moment es trobava a l’interior de l’habitatge la persona que s’investigava, la qual va ser detinguda. En el registre es van localitzar en diferents envasos un total de 952 grams de cabdells de marihuana, així com eines per a la manipulació i la venda de drogues.El detingut ja tenia pendent una causa per cultiu i elaboració de marihuana relacionada amb una actuació realitzada per la Guàrdia Civil a finals de març del 2017, quan se’l va fer responsable del material utilitzat en la plantació, el qual s’havia venut a terceres persones tot incorrent en un delicte de desobediència. L’home va ser posat a disposició judicial del jutjat d’instrucció número 1 de Reus.