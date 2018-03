El nou pàrquing té una capacitat per a 70 vehicles

Actualitzada 21/03/2018 a les 14:38

L'Ajuntament de Reus ha obert al barri Gaudí un nou aparcament en superfície i una zona d’esbarjo per a gossos. El nou pàrquing té una capacitat per a 70 vehicles, les quals s’afegeixen a la setantena places del primer aparcament, construït a tocar del carrer de Badalona.També s'ha inaugurat una nova zona d’esbarjo per a gossos al barri Gaudí, al carrer de Figueres. Aquesta té una supefície aproximada de 900m2 i s’hi ha instal·lat una font per animals, bancs, papereres i dispensadors de bosses.