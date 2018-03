Una nova baixa sense cobrir obliga l'EAP Reus 1 a repartir 800 pacients

Entre tres i quatre metges de família realitzen torns al CAP Sant Pere des de fa un mes per suplir un embaràs i l’ICS apunta dificultats per trobar personal

Una consulta diferent cada cop

La baixa per embaràs d’una metgessa de família de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) Reus 1, al CAP Sant Pere, que no ha estat coberta des de fa prop d’un mes obliga a repartir, entre altres tres o quatre facultatius, prop de 800 pacients que fins llavors s’atenien amb ella. El cas se suma al que va sortir a la llum a finals de febrer i que carregava el llavors únic pediatre de l’EAP Reus 1 amb 2.000 pacients i 40 visites diàries per la jubilació, igualment sense recanvi, d’un company.Per tal de pal·liar el desequilibri a pediatria, l’Institut Català de la Salut (ICS) ha contractat en les darreres setmanes un professional no especialista que passa consulta únicament dues tardes al CAP Sant Pere. Sobre la baixa de la metgessa de família, fonts de l’ICS apunten la «dificultat per trobar metges», detallen la voluntat de tancar incorporacions coincidint amb la nova promoció de residents que acabarà al maig i precisen que els metges en plantilla de l’EAP Reus 1 i que estan assumint aquesta feina addicional ho fan de forma remunerada i en concepte de guàrdies.La recol·locació dels 800 pacients entre altres metges implica, però, que aquests no puguin visitar-se, durant la baixa de la seva metgessa de família sempre amb el mateix doctor. Depenent del dia que rebin cita, o de quan sol·liciten la visita sobrevinguda, van a parar a la consulta d’un i altre company. Tot plegat, denuncien des del sindicat USITAC, «pot donar lloc a problemes amb les persones que necessiten un seguiment».Els tres o quatre metges que han absorbit aquests pacients –a l’EAP Reus 1 n’hi ha un total de nou– arriben a fer front a unes 25 visites espontànies al dia i han de respondre també a atencions domiciliàries, que són escasses però també tenen lloc. Des d’USITAC, Josep Tutusaus explica que «en un principi, se’ls va proposar que carreguessin amb aquesta feina de manera temporal, a canvi de cobrar hores extres i gairebé com un cop de mà. Però la cosa s’allarga i ningú no mou fils per incorporar un altre metge». A USITAC alerten que les circumstàncies en què treballen els professionals de l’EAP Reus 1 i, en general, del CAP Sant Pere, repercuteixen en la seva salut i que no cobrir baixes o jubilacions «també pot ser origen de les agressions de què tant es parla ara. El pacient, quan troba que no pot tenir cita abans o que no hi ha el seu metge, en un moment en què pugui perdre l’oremus, a qui té davant és a un treballador, no al sistema que ha generat la situació de la qual es queixa i que genera, també, les agressions».Igual com amb la jubilació de pediatria, USITAC interpreta com «una excusa» l’argument de l’ICS sobre la dificultat per trobar metges. Des del sindicat, Alfred Maza es pregunta si «el problema és que no hi ha suficients metges o que no n’hi ha que estiguin disposats a acceptar contractes en unes condicions tan precàries com les que s’ofereixen mentre s’està exigint un nivell de feina alt i una responsabilitat que tampoc no és petita». Després de diferents cartes adreçades a David Elvira i a Dolors Montserrat que no han donat el resultat esperat, USITAC reclama «que es cobreixin les necessitats» del CAP Sant Pere.