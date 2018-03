Mr. Game, una fira dedicada als videojocs a Reus

Hi estaran representades les marques més importants del sector Sony, Nintendo i Microsoft

La capital del Baix Camp tindrà la seva primera fira dedicada al món dels videojocs al novembre. La cita serà els dies 9, 10 i 11 de novembre a firaReus i portarà el nom de Mr. Game.En aquesta, organitzada per Vima events, hi estaran representades les marques més importants del sector (Sony, Nintendo, Microsoft…) amb més de 80 punts d’oci repartits en diferents espais (realitat virtual, e-Sports, simuladors, zona dance, videogames, zona pc’s…) a més d’activitats per tots els públics: tornejos de videojocs, conferències, tallers, cosplay, sessions de DJ, concursos…Els visitants podran comprar les entrades anticipades d’un 1 dia o per tot el cap de setmana a través de la venda anticipada online o bé al mateix recinte durant els dies de fira.