La URV estudiarà el dolor crònic infantil en 40 escoles i instituts de Reus

El grup de recerca ALGOS i la Càtedra de Dolor Infantil posaran en marxa a l'abril un estudi epidemiològic que vol donar continuïtat al que es va fer fa deu anys

Actualitzada 20/03/2018 a les 17:08

Una quarantena de centres d'educació primària i secundària de Reus participaran en un estudi epidemiològic sobre el dolor crònic infantil que impulsa el grup de recerca ALGOS i la Càtedra de Dolor Infantil URV- Fundació Grünenthal. L'estudi, que s'iniciarà aquest mes d'abril, és la continuació d'un altre que el grup ALGOS ja va publicar fa deu anys i que incloïa la capital del Baix Camp. L'objectiu, asseguren, és recollir la màxima informació per desenvolupar nous tractaments amb els quals millorar la qualitat dels infants afectats pel dolor crònic així com desenvolupar programes de prevenció secundària. Es tracta d'un estudi epidemiològic longitudinal, amb onades de recollida d'informació anuals, a través d'enquestes, amb la previsió que duri almenys cinc anys.La recerca, que s'efectuarà als 40 centres educatius reusencs, suposarà recollir informació de tots els nens i nens de 10 a 17 anys escolaritzats a la ciutat, uns 10.500 en total, aproximadament, així com també dels pares, mares i tutors. Segons els seus responsables, es tracta d'un projecte pioner al territori. «Hi ha molt pocs estudis al món com aquest que es mantinguin durant anys. Ens calen estudis d’aquestes característiques per poder predir quins nens es troben en situació de risc de desenvolupar dolor crònic, i dissenyar programes preventius que es promoguin des de l'atenció primària», que és on habitualment les persones van a buscar ajuda quan tenen problemes de salut, explica el coordinador del grup ALGOS i director de la Càtedra, Jordi Miró. «En cas de tenir èxit amb aquesta iniciativa, com esperem, contribuirem molt significativament a millorar la salut d'aquesta part de la població, i a reduir el cost que implica el tractament del dolor crònic en aquesta població», ha afegit.La idea és que l'estudi es pugui mantenir el temps que els recursos ho permetin. «Volem que es converteixi en una eina útil per a tots els investigadors que estiguin interessats en millorar la qualitat de vida dels joves amb dolor», ha indicat Miró. Per la seva banda, el vicerector d'Universitat i Societat de la URV, Jordi Tous, s'ha mostrat confiat en aconseguir el suport econòmic d'empreses per signar convenis i poder finançar aquest tipus d'activitats. La regidora d'Ensenyament i Política Lingüística de l'Ajuntament de Reus, Dolors Sardà, ha mostrat també el suport del consistori a la iniciativa.