La plaça Mercadal escenari d'un vídeo per celebrar el Dia del Síndrome de Down

Un grup de joves amb Down han fet de periodistes a diferents poblacions catalanes

Actualitzada 20/03/2018 a les 19:03

El proper dimecres, 21 de març, se celebra el Dia Mundial del Síndrome de Down. És per això, que un grup de cinc joves amb Síndrome de Down de diferents poblacions catalanes ha sortit al carrer proveït d'una càmera i un micròfon per interrogar els ciutadans sobre els seus coneixements sobre les persones amb aquesta discapacitat i demostrar així el desconeixement que encara existeix.El vídeo , que es pot trobar en les xarxes amb el nom I tu què saps de mi?, ha estat elaborat conjuntament per la Fundació Astrid 21 de Girona, Aura Fundació de Barcelona, Down Lleida, Andi-Down Sabadell i Down Tarragona. En aquest, la plaça Mercadal de Reus és un desl escenaris escollits per gravar-lo.Down Catalunya, coordinadora d'entitats que treballen a favor d'aquestes persones al territori català, ha dut a terme aquesta experiència, que ha conclòs amb un resultat clar: la societat encara desconeix molts aspectes fonamentals sobre la seva vida.La coordinadora posa en relleu l'existència d'aquest desconeixement malgrat que fa ja 30 anys que es treballa per a la inclusió social de les persones amb trisomia 21, que significa que tenen tres cromosomes en lloc de dos al parell 21.Els joves amb Down que han participat en aquesta iniciativa plantejaven preguntes com «les persones amb síndrome de Down es poden casar legalment?», «poden votar en unes eleccions?», «poden obrir un compte d'estalvi o demanar una hipoteca?» o «poden comprar alcohol i tabac?».La presidenta de Down Catalunya, Pilar Sanjuán, ha reconegut els avenços produïts en les últimes dècades i anys en inclusió de les persones amb síndrome de Down encara que ha subratllat la necessitat, sobretot, de garantir la seva participació en entorns d'oci i comunitaris i de regularitzar la feina amb suport en l'empresa ordinària.Una altra prioritat és treballar per aconseguir un «envelliment actiu», cosa que hauria de produir-se de manera natural «en coherència amb l'estil de vida inclusiu i participatiu que han tingut en les etapes anteriors de la seva vida».Per arribar a tot això, Pilar Sanjuán ha posat èmfasi també en la necessitat de no tenir vulnerat «el dret a néixer».