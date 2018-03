Els pressupostos participatius de Reus faran realitat 14 projectes

La reubicació del transformador del barri Immaculada i la il·luminació dels passos de vianants a l’avinguda dels Països Catalans i altres vies, les idees més votades

Actualitzada 20/03/2018 a les 13:26

Grans projectes

Reubicació del transformador del barri Immaculada (547 vots): 150.000 euros

Instal·lació d’elements adaptats per als nens amb mobilitat reduïda als parcs de la ciutat (514 vots), amb un pressupost de 100.000 euros.

Arranjament del barranc del barri Montserrat (472 vots). Pressupost de 91.000 euros

Creació d’un parc per a famílies (395 vots), amb un pressupost de 150.000 euros.

Petits projectes

Il·luminació dels passos de vianants a l’av. dels Països Catalans i altres vies (542 vots), amb un pressupost de 48.000 euros.

Instal·lació de nous desfibril·ladors als centres cívics de Reus (534 vots): 16.200 euros.

Instal·lació d’un parc infantil al barri Montserrat (524 vots): 30.000 euros.

Remodelació del parc d’Àngel Guimerà (464 vots): 45.000 euros.

Millores en la senyalització dels camins i els seus enllaços (405, vots): 20.000 euros.

Pavimentació de la pl. del Bisbe Grau (384 vots). Pressupost de 15.000 euros.

Creació d’una zona infantil al barri Monestir (383 vots). Pressupost de 10.000 euros.

Reestructuració de l’espai públic i viari de l’accés a la urbanització Sant Joan, accés CEIP La Vitxeta (315 vots), amb un pressupost de 49.000 euros.

Habilitació d’un espai familiar al Centre Cívic Ponent (166 vots): 5.000 euros

Tancament de jardins al voltant de les places de la Festa Major i del Seguici Festiu (125 vots), amb un pressupost de 20.000 euros.

Els pressupostos participatius de Reus, que compten amb una partida de 749.200 euros de pressupost, faran realitat un total de catorze projectes. En aquests primers pressupostos amb participació de la ciutadania a la capital del Baix Camp hi ha participat 2.946 persones i s’han emès 8.349 vots. La reubicació del transformador del barri Immaculada, en l’apartat de grans projectes, i la il·luminació dels passos de vianants a l’avinguda dels Països Catalans i altres vies, en l’apartat de petits projectes, han estat les idees més votades.La partida final de 749.200 euros dels Pressupostos participatius de Reus farà realitat els projectes següents, segons els resultats finals de les votacions:Una vegada els serveis tècnics comencin a dissenyar cadascun dels projectes, es posaran en contacte amb la ciutadania que els ha proposat per tal de detallar les idees i executar el projecte, tal i com s'havia pensat en la seva presentació.