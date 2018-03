El Pavelló Olímpic reformarà la zona de públic i alguns espais comuns

Un nou projecte d’obres servirà per enllestir certs serrells pendents dins el recinte i «actualitzar-lo» en l’àmbit dels espectadors

Actualitzada 19/03/2018 a les 20:54

La compatibilitat amb l’esport

Un edifici que té més de 25 anys

Les instal·lacions del Pavelló Olímpic viuran, en les properes setmanes i amb inici «de manera imminent», obres de millora que afectaran especialment l’interior de l’edifici així com les zones que acullen públic. En detall, tal com precisen fonts municipals, el projecte de remodelació abastarà en aquesta ocasió, a grans trets, l’àrea de serveis i també els passadissos destinats a l’ús per part dels espectadors del Pavelló. Les mateixes fonts concreten que «algunes parts d’aquests espais necessitaven retocs» i que una inversió de 78.000 euros servirà per «actualitzar-los» i acabar de posar al dia l’equipament, que ha protagonitzat múltiples intervencions de remodelació en els darrers anys. Els treballs contemplen enderrocs, actuacions en aplacats, fusteria interior i col·locació de mobiliari.La documentació explicita que es retiraran les portes i els bastiments de les zones a remodelar, i es col·locaran nous revestiments a diversos trams d’escala i a la zona de banys. Pel que fa a la fusteria, s’instal·laran noves portes hidròfugues i amb pany silenciós. A la zona oest de l’edifici es construiran divisòries per a les cabines sanitàries, les quals seran ignífugues, hidròfugues i antibacterianes, resistents a desgast i impactes, repel·lents de la brutícia i inalterables a la humitat. Es muntaran sobre ferramenta d’acer inoxidable. Els aplacats que envolten les pistes esportives a l’alçada de la cota 4 també seran nous a través d’aquesta intervenció.Els treballs, tal com puntualitza el projecte, pretenen completar la remodelació que va culminar a principis del passat 2017 i que havia deixat aquests serrells pendents pel que fa a l’edifici. El document va sortir a exposició pública a principis de maig i l’execució de les feines, segons expliquen des de l’Ajuntament, està prevista de manera immediata. L’obra servirà per equiparar les condicions de la zona est i oest del mateix nivell 4 de l’edifici del Pavelló Olímpic. En el transcurs de l’execució es tindrà en compte que l’equipament esportiu continuarà sempre en funcionament, de manera que les obres es coordinin per no interferir en les activitats rutinàriament programades.Tot i que al Pavelló Olímpic s’havien dut a terme anteriorment reformes vinculades a la celebració dels Jocs Mediterranis, fonts municipals aclareixen que les que ara hi arrencaran no tenen a veure amb la celebració d’aquest esdeveniment. L’equipament va ser construït coincidint amb els Jocs Olímpics de Barcelona 92 i acumula més de 25 anys.Entre les últimes novetats que s’hi han incorporat a l’edifici es troben dos nous videomarcadors esportius equipats amb tecnologia led i amb 14 metres quadrats de superfície, dotats de programari homologat per als principals esports –basquet, handbol, bolei, hoquei– i preparats per a l’adaptació a futurs canvis normatius. Més enllà de la funció informativa sobre el joc, els nous dispositius milloren l’experiència dels espectadors, ja que permeten oferir retransmissions en directe i la repetició de les jugades més espectaculars o polèmiques.