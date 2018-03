El pas de La Verònica recupera una decoració d'or originària del 1950

La Confraria estrena la segona fase de la restauració i pretén deixar-la completada l’any vinent

El 70è aniversari

La Confraria de La Verònica estrenarà, aquesta Setmana Santa, una nova renovació del seu pas. Després de la restauració de la talla i dels fanals i elements decoratius, aquest any s’ha reparat l’estructura de la carrossa que transporta el pas, recuperant una decoració d’or que data del 1950. Aquest dissabte, el temple de la Puríssima Sang, va acollir un acte que va servir per presentar aquesta nova fase de restauració d’un pas que ha anat subsanant els desperfectes, any a any, des del 2014. La millora de la carrossa forma part de la segona fase de conservació i restauració del pas, després dels treballs realitzats anteriorment a la talla de fusta.Com en darreres ocasions, les tasques de restauració les va dur a terme el taller Avall, que s’encarrega de vetllar per l’estat de tots els passos de la Setmana Santa reusenca i que guarda una especial col·laboració amb la Confraria de La Verònica.Durant dos mesos, el personal d’Avall va estar treballant per tal de tenir a punt la carrossa per a poder-la muntar i deixar enllestit el misteri una setmana abans de les primeres processons.Aleix Vall, president de la Confraria de La Verònica, va agraïr la col·laboració del taller, ja que va explicar que l’agrupació «ho gestionem tot nosaltres i gràcies a les subvencions de la Generalitat», a la vegada que va lamentar que, a diferència de la Setmana Santa de Tarragona, la reusenca «no està gaire afavorida» pel que fa a subvencions del consistori. En aquest sentit, Vall va explicar que «el cost dels materials de la restauració l’hem costejat totalment des de la Confraria».Les tasques de restauració de la carrossa de La Verònica es van centrar en «ressanar tot l’or que es va trobar» després de retirar una capa policromada. Així, es va extreure aquesta primera pell de pintura, molt més actual, i es va millorar la capa d’or original del pas, que data del 1950. Enguany, doncs, tota la decoració daurada que llueix el pas tornarà a ser de pa d’or.Tot i aquesta darrera restauració, les tasques de millora del pas de La Verònica encara no han finalitzat. Aleix Vall va explicar que, de cara a l’any vinent, «la intenció és deixar-la del tot enllestida i acabar la restauració». Precisament, el 2019 el pas de La Verònica complirà 70 anys des de la seva creació, el 1949, tot i que la seva primera aparició a les processons de Setmana Santa va arribar un any després.D’aquesta manera, en una efemèride tan destacada, La Verònica lluirà la restauració dels elements originaris del 1950. Més enllà de la carrossa, el 2014 es va restaurar la talla de fusta original, i dos anys després els fanals que porten els membres de la Confraria. L’any passat, tal com explica Vall, es va instal·lar una peça a la imatge «per tal de poder-la elevar i col·locar-la a sobre el pas sense malmetre la carrossa ni la figura».L’or de la carrossa no és l’únic element recuperat enguany, ja que en la presentació d’aquesta restauració també es va fer entrega d’una vesta original de la Confraria datada del 1950, un fet únic perquè «a Reus no n’existeix cap més d’original», va detallar Vall.