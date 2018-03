Urbanisme i mobilitat es reparteixen els pressupostos participatius

El procés per triar entre 43 projectes aspirants a 750.000 euros finalitza per damunt dels 8.000 vots

Actualitzada 18/03/2018 a les 22:03

La quantitat s’invertirà íntegra

El procés iniciat perquè la ciutadania decidís com s’invertiran els 750.000 euros que integren els primers pressupostos participatius de Reus va tancar ahir, al punt de les dotze de la nit, la fase d’exposició pública i de votació de les propostes finals que s’havia obert el passat 26 de febrer. Un total de 85.293 persones, les empadronades al municipi i majors de 16 anys, estaven cridades a exercir el seu dret a través de la plataforma participa.reus.cat que l’Ajuntament va habilitar per mostrar i sotmetre a vot 43 projectes de diferents àmbits o de manera presencial. Al tancament d’aquesta edició, la xifra de vots superava els 8.000. Urbanisme, mobilitat i benestar són les àrees que coparan la inversió, la qual es concreta especialment en creació i millora de parcs i en la resposta a reivindicacions impulsades des d’alguns barris.Dels més de 8.000 vots, prop de 3.000 corresponien als Grans Projectes, de fins a 150.000 euros. Entre aquests, la ciutadania tenia la possibilitat de triar-ne fins a dos. Ahir a les nou de la nit, tot i que implicats en una ajustada pugna, el soterrament la reubicació del transformador del barri Immaculada, la instal·lació d’elements adaptats per als nens amb mobilitat reduïda als parcs de la ciutat, l’arranjament del barranc del barri Montserrat i la creació d’un nou parc per a famílies es trobaven entre les propostes més votades. Els Petits Projectes, de fins a 50.000 euros i entre els quals hi havia opció d’escollir-ne un total de quatre, la instal·lació d’un parc infantil al barri Montserrat, la col·locació de nous desfibril·ladors als centres cívics, la il·luminació dels passos de vianants a l’avinguda dels Països Catalans i altres vies, la remodelació del parc d’Àngel Guimerà, millores en la senyalització dels camins i dels seus enllaços i la creació d’una zona infantil al barri Monestir encapçalaven el llistat d’iniciatives amb més suports acumulats.La previsió dels 750.000 euros s’invertirà íntegra, de tal manera que si els 9 projectes més votats –3 de Grans i 6 de Petits– no arribessin a aquest topall, el llistat correria fins a completar la xifra. I les iniciatives s’executaran al llarg del 2018. La regidora de Participació, Montserrat Flores, explicava fa alguns dies que «els pressupostos han de servir com un canal de participació» i que, entre les propostes que no s’executin «les que no complien les bases es passaran als departaments per tenir-les en compte com a suggeriments o queixes; i la resta, poden tornar-se a presentar».