Més de 350 alumnes participaran a la 5a Gimcana de l'alimentació saludable als Mercats de Reus

Actualitzada 19/03/2018 a les 15:19

La Gimncana de l’alimentació saludable als Mercats de Reus arriba, del 20 al 22 de març, a la seva 5a edició. En l’activitat hi participaran més de 350 alumnes de 6è de primària. L’objectiu és promoure i millorar els hàbits alimentaris entre els infants, valorar la riquesa alimentària del nostre entorn i conèixer i veure els productes frescos.El dimarts 20 de març, entre les 9.30h i les 12h, més de 150 alumnes faran les proves de la Gimcana al Mercat del Carrilet. El dijous 22 de març, a partir de les 9.15 h i fins a les 12h, més de 200 alumnes més faran la Gimcana al Mercat Central.Els alumnes es repartiran en grups un cop arribin als mercats i hauran de respondre diverses preguntes i fer proves relacionades amb l'alimentació, la salut i els productes frescos i de mercat. Per fer-ho, es mouran per les diferents parades i hauran de completar la Gimcana en un temps determinat.La 5a Gimcana de l'alimentació saludable compta amb la participació de les escoles següents: Marià Fortuny, La Salle i Rosa Sensat, que faran la prova al Mercat del Carrilet; i General Prim, Ciutat de Reus, Cèlia Artiga, Alberich i Casas i Teresa Miquel, que participaran al Mercat Central.L'Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Salut, s'encarrega de l'organització amb la col·laboració de les regidories de Via Pública, d'Ensenyament i Política Lingüística, dels Mercats de Reus i la URV, amb la participació d'alumnes del Grau de Nutrició Humana i Dietètica de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.