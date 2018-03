El 6 d’abril estan citats a declarar diversos bombers com a investigats per les protestes davant l’hotel Gaudí contra la policia espanyola

La regidora de la CUP a l’Ajuntament de Reus Mariona Quadrada, investigada amb altres edils, bombers i particulars arran de la denúncia per suposada incitació a l’odi presentada per la policia espanyola, ha plantat de nou la jutgessa del jutjat número 2 de Reus que l’havia citat aquest dilluns a declarar. Tal com va avançar a l’ACN, la regidora cupaire no s’ha personat als jutjats perquè no reconeix els tribunals espanyols. D’altra banda, les declaracions de diversos bombers investigats per les protestes davant l’hotel Gaudí, que també estaven previstes per aquest dilluns, han quedat ajornades fins al 6 d’abril.Aquest és el tercer cop que citaven la regidora. En la primera ocasió, no va comparèixer perquè la seva advocada tenia una altra causa a la mateixa hora; el segon cop no es va presentar.Tot i que estava previst que Quadrada anés aquest dilluns a les portes dels jutjats per donar suport als bombers investigats, el canvi de data de les seves compareixences ha fet que, finalment, no hi hagi assistit. Segons fonts jurídiques, la jutgessa ordenarà amb tota probabilitat la detenció de la regidora, tal com va passar amb els seus companys de partit.Els altres dos regidors de la CUP investigats en la causa, Marta Llorens i Oriol Ciurana, van comparèixer davant la jutgessa al desembre, un cop detinguts, després d’haver-la plantat en dues ocasions.Aleshores, Llorens i Ciurana es van acollir al seu dret a no declarar a preguntes de cap de les parts. En aquella ocasió, els regidors van dormir als calabossos de la comissaria dels Mossos d’Esquadra a Reus la nit prèvia a la citació i van quedar en llibertat després de passar a disposició de la jutgessa, ja que la seva detenció tenia com a únic objectiu la seva compareixença als jutjats.