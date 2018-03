Detenen una parella de Reus acusada de robar en botigues de l'Eix Comercial de Lleida

Anaven acompanyats d'una nena de quatre anys i utilitzaven una bossa aïllada on introduïen les peces furtades per eludir les alarmes

Actualitzada 19/03/2018 a les 14:30

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte un home i una dona de 28 i 26 anys, veïns de Reus i nacionalitat romanesa, com a presumptes autors d'un delicte de furt en una botiga de l'Eix Comercial de Lleida. Les càmeres de seguretat del comerç, situat la plaça Sant Joan, els van enregistrar introduint de cop, dins d'una bossa de grans dimensions, una pila sencera de pantalons, a principis de març. Segons la dependenta, van entrar i sortir diverses vegades de la botiga i anaven acompanyats d'una nena de quatre anys. Gràcies a les imatges de les càmeres, els agents destinats a vetllar per la seguretat ciutadana durant la manifestació de pensionistes celebrada a la plaça Sant Joan aquest dissabte, van reconèixer la parella, que anava amb la nena, i els van dur a comissaria, on van confirmar que eren ells. Van quedar detinguts i es va trucar a un familiar perquè es fes càrrec de la menor. Els detinguts duien la mateixa bossa amb què sortien a la gravació i els agents van comprovar que estava aïllada per dins amb materials específics per eludir les alarmes de les botigues.Tots dos van passar diumenge a disposició judicial al jutjat de guàrdia de Lleida i van quedar en llibertat amb càrrecs. Tant l'home com la dona tenen antecedents per fets similars comesos en altres botigues de Lleida i també de Reus.