Prop de 800 armats del Camp de Tarragona envaeixen Riudoms

Un total de 21 colles de les comarques tarragonines han participat a la 22a Trobada

Actualitzada 18/03/2018 a les 21:19

El so dels tambors, les cornetes i els cops de les llances picant a terra han ressonat aquest al matí pels carrers de Riudoms amb la 22a Trobada d’Armats de les comarques de Tarragona. En total, uns 800 armats s'han reunit en aquest municipi del Baix Camp per fer una demostració dels seus passos i indumentàries, a pocs dies de Setmana Santa.En total, 21 colles han participat d’aquesta activitat que, cada any, se celebra en un municipi diferent de la província. La majoria d’elles eren tarragonines, com la del Pla de Santa Maria, Riudecols, Reus, Valls, Montblanc, l’Espluga de Francolí, Flix, el Vendrell o Riudoms, però també hi havia els armats de Manresa i tres de lleidatanes: Juneda, les Borges Blanques i Bellpuig.La jornada s'ha encetat amb un esmorzar per a tots els participants –preparat per una norantena de voluntaris– i ha seguit a les deu del matí amb una desfilada de totes les colles, amb punt de sortida i arribada el Pavelló Municipal d’Esports i amb pas pels carrers Sardana, Dr. Fleming, avinguda Catalunya, carrer Josep M. Sentís, plaça Arnau de Palomar, Via Roma i Vila Romana.Després del recorregut pels carrers cèntrics del municipi, els armats han encarat la recta final de la jornada amb un acte a la plaça Arnau de Palomar. Ha estat en aquest espai on les autoritats han fet els parlaments i on cada una de les colles ha fet una exhibició i han rebut les cintes i records commemoratius de la trobada.«La jornada ha anat perfecte. És el segon cop que se celebra la trobada a Riudoms i, enguany, és especial perquè coincideix amb el 130è aniversari de la creació de la nostra colla», destaca l’Abanderado dels Armats de Riudoms, Moisès Sales. Amb més de 100 anys d’història, el grup passa per un bon moment, segons Sales. Amb 16 armats, «cada any anem a millor i tenim molt bon ambient», explica. Segons l’Abanderado de Riudoms, aquesta jornada ha servit per donar a conèixer el municipi i el seu grup d’armats, que ja fa un parell de mesos que està assajant, dos cops per setmana, per encarar les sortides que realitzaran aquesta Setmana Santa.